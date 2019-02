bb

Frankfurt/Berlin Bei der Kontrolle eines Sattelschleppers auf der A12 (Berlin-Frankfurt/Oder) haben Polizisten auf der Ladefläche Einzelteile von zerlegten Kleintransportern gefunden.

Die beiden Fahrzeuge seien den Ermittlungen zufolge wenige Tage zuvor in Großbritannien gestohlen worden, teilte die Bundespolizei in Berlin am Montag mit. Die 41 und 42 Jahre alten Fahrer und Beifahrer wurden nach der Kontrolle auf dem Rastplatz Kersdorfer See am Samstagabend vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen Hehlerei ermittelt.