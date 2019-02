Kommt wieder auf Touren

Martin Terstegge\MOZ

Lübbenau „Das war wieder ein Meilenstein in Richtung Aufstieg“, umschrieb ein sichtlich zufriedener Trainer Sven Schößler den 30:25-Auswärtssieg seiner Mannschaft bei der TSG Lübbenau 63.

Immerhin waren die Spreewälder in eigener Halle bislang ungeschlagen, was den Sieg der West-Handballer noch wertvoller macht. Zu bemängeln hatte Schößler eigentlich nur die letzten Minuten der ersten Hälfte. Die Gäste lagen in der 23. Minute mit 12:8 vorn und verschenkten durch Unkonzentriertheiten in der Deckung wie im Angriff den Vorsprung. Beim Gang in die Kabine waren die Brandenburger nur noch mit einem Tor (15:14) vorn.

Für Trainer Schößler aber kein Grund nervös zu werden, er weiß um die Stärken seiner Mannschaft, dass sie bis zum Ende ein hohes Tempo gehen kann. Mit dem Hinweis in der Defensive sich noch mehr zu bewegen schickte er sein Team in die zweite Hälfte.

Das setzten die Gäste nun auch konsequent um. Sie rochierten intensiver in der Deckung, halfen sich gegenseitig und hatten zudem mit Andy Witowski einen bärenstarken Rückhalt zwischen den Pfosten. Bis zur 40. Minute konnten die Gastgeber noch mithalten (19:21), ehe sie von den 63ger zermürbt wurden.

In der Offensive blieben den Außen diesmal ohne Wirkung, dafür überzeugte der Rückraum. Das Spiel führten Gregor Teichert und Steven Nhantumbo an, abgeschlossen wurde unter anderem von Tom Kryszon, der siebenmal traf. Er wurde aber noch überragt von Magnus Wybranietz, der ein Dutzend Treffer erzielte, bei nur ganz wenigen Fehlversuchen. Binnen fünf Minuten hatten die Brandenburger einen Fünf-Tore-Vorsprung (44./24:19) heraus gearbeitet und damit den Hausherren den Zahn gezogen.

Im zweiten Durchgang brachte Sven Schößler für eine Viertelstunde Philip Kryszon, der seinen Schlüsselbeinbruch überstanden hat. Er bestand den Test, zweimal wurde er hart attackiert, sah aber, dass dies ohne Konsequenzen blieb. Mit ihm hat Trainer Schößler eine Alternative mehr zur Verfügung, genau passend um mit voller Stärke die Weichen eventuell vorzeitig auf Meisterschaft zu stellen.

Mit etwas Glück schon am kommenden Spieltag. Die West-Handballer empfangen am Sonnabend (23. Februar/18 Uhr) den Grünheider SV II während der Tabellenzweite HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf den Dritten HC Spreewald empfängt. Bei Schützenhilfe der Spreewälder wäre der Vorsprung auf sechs Punkte angewachsen, kaum vorstellbar, dass sich die West-Handballer diese Ausgangsstellung noch nehmen lassen würden.

SV 63: Witowski, Benkendorf, Wybranietz 12/3, M. Schößler, Witt 2, Nhantumbo 2, Wollweber 2, Teichert 1, Meyel 1, Stenzel 1, Fleischer 1, T. Kryszon 7, P. Kryszon, Heuer 1.