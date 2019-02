Projektförderung auch auf dem Land

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Angermünde. Die Wärmeversorgung eines Ortes zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, der Betrieb von Kälteanlagen mittels Sonnenenergie oder klimagerechte Mobilität durch E-Car-Sharing – was wie aus einer anderen Welt klingt, ist mancherorts schon Praxis. An der Hochschule Trier werden energetische Lösungen erforscht. Seit 15 Jahren beraten die Mitarbeiter des Instituts für angewandtes Strommanagement (IfaS) Kommunen über die effektive Nutzung erneuerbarer Energien. Die Bundesregierung will den Kohlendioxid-Ausstoß im Gebäudebereich gegenüber 1990 bis 2020 um 40 Prozent senken. Dazu wurde das Programm „Energetische Stadtsanierung“ entwickelt, das integrierte Quartierskonzepte und ein Sanierungsmanagement fördert.

Das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin ist Teil des EU-Life-Projektes Zenapa, das auf die Energiewende in Einklang mit den verschiedensten Anforderungen des Klima-, Natur- und Artenschutzes zielt. „Wir wollen Modellregion für nachhaltige Entwicklung werden“, erklärte Biosphärenchef Martin Flade. Projektmanager hier vor Ort ist Frieder Mundt, der die Beratung zu Konzepten und Förderrichtlinien koordiniert. Er hatte am Freitag Alexander Reis vom IfaS nach Angermünde eingeladen, der im Ratssaal über aktuelle Förderkonditionen und -inhalte informierte.

Zuschüsse für KfW-Quartiersprojekte und energetische Stadtsanierung seien auch auf dem Dorf möglich, selbst bei Denkmalschutz-Projekten und altersgerechter Sanierung. Die Förderquote für Konzepte und Personalkosten lägen bei 65 Prozent und können durch Dritte bis 95 Prozent aufgestockt werden, informierte er. Interessenten werden durch Steuerungsgespräche, Ortsbegehungen und Workshops unterstützt. Für öffentliche Gebäude wird ein Sanierungsfahrplan erstellt. Es erfolgen Beratungen über Synergien, Wirtschaftlichkeit, Amortisation und Beispielprojekte. „Es gibt auch viele kleine Dinge, wo man Geld sparen kann“, meinte Alexander Reis.

Im EU-Life-Projekt Zenapa sollen bis zu zehn Konzepte in jeder Region initiiert werden. Durch die Verknüpfung von KfW und Zenapa bestehen außerordentliche Fördermöglichkeiten“, warb der Experte.

Nachfragen per E-Mail: frieder.mund@lfu.brandenburg.de, Tel. 03331 365425