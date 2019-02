Veltener Autobahnbrücke wird abgerissen

Roland Becker

Velten (MOZ) An diesem Wochenende soll ein Teil der Autobahnbrücke am Ortsausgang Velten Richtung Germendorf abgerissen werden. Das bestätigte Steffen Schütz, Pressesprecher der Havellandautobahn. Da ihm aber am Montagnachmittag die verkehrsrechtliche Genehmigung noch nicht vorlag, wollte er sich zu den Zeiten der Vollsperrung noch nicht äußern. Allerdings hat bereits die OVG bekanntgegeben, dass der Busverkehr auf der Linie 824 (Hennigsdorf-Oranienburg) von Freitag, 23 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonntag nach einem Sonderfahrplan organisiert wird.

Demnach fahren die Busse von Hennigsdorf kommend auf der regulären Strecke bis Marwitz und dann ohne Halt über Eichstädt, Vehlefanz und Bärenklau, ehe sie in Leegebruch wieder auf die Stammlinie treffen. Um Velten an die Linie anzubinden, wird ein Shuttleverkehr ab Marwitz/Turnhalle bis Haltestelle Velten/Weimann angeboten. Sollte die Havellandautobahn die eingereichte Sperrung genehmigt bekommen, ist davon auszugehen, wird die Landstraße vom späten Freitagabend bis Sonntagabend gesperrt. Über Einschränkungen auf der Autobahn und eventuell nötige Umleitungen ist noch nichts genaues bekannt.