Stefan Zwahr

Oranienburg War die erste Halbzeit ein typisches Spiel für den ersten Auftritt nach der Winterpause?

Ein bisschen schon. Keiner wollte einen Fehler machen. Es gab überwiegend lange Bälle. Das war nicht schön anzugucken. Das Spielen hat auch keinen Spaß gemacht. Wenn man so ein Spiel hat, was so zerrissen ist, dann ist das blöd.

Ihnen gelang dann der Führungstreffer. Wie haben Sie diese Szene erlebt?

Eine Flanke kam rein, die Zoran Vukovic per Kopfball auf das Tor bringen wollte. Er köpfte aber nach hinten. Der Ball fiel auf meinen rechten Fuß und ich habe getroffen. Also eigentlich komplett atypisch, da ich noch nie mit rechts geschossen habe.

Am Ende war sicherlich entscheidend, dass die Führung nicht länger verteidigt werden konnte, oder?

Das ist richtig. Klosterfelde hatte keine großen Chancen. Wenn man dann so ein Geschenk verteilt, macht jede Mannschaft in der Liga ein Tor.

Gerade in der Schlussviertelstunde war der OFC am Drücker. Daraus hätte sicherlich mehr gemacht werden müssen ...

Ja, da war nichts Zwingendes bei. Klosterfelde wollte unentschieden spielen. Wir wollten zwar gewinnen – wussten aber auch nicht wie.

Können Sie mit dem Remis dennoch leben?

Klar. Klosterfelde war vor der Winterpause gut drauf. Gegen die unentschieden zu spielen, ist okay. Wir haben schon gegen schlechtere Teams Punkte gelassen.

Nächste Woche beginnt die Rückrunde. Freuen Sie sich drauf, oder hätten Sie noch ein paar Tage Vorbereitung gebraucht?

Als Mannschaften brauchen wir noch zwei, drei Wochen, um wieder richtig reinzukommen. Durch den Winter haben wir nicht so viele Spiele gehabt. Ansonsten war die Vorbereitung aber auf jeden Fall so anstrengend, dass ich der Meinung bin, fit zu sein.