Deutliches Lohnplus für Physiotherapeuten und Co.

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Einen Abschluss sozusagen im Express-Tempo haben die Gewerkschaft Verdi und die GLG-Konzernleitung bei den Tarifverhandlungen für RehaZent geschafft. Innerhalb von gerade mal drei Wochen konnte eine Einigung erzielt werden, wie beide Seiten übereinstimmend erklären. Bereits die dritte Verhandlungsrunde brachte ein Ergebnis, das sich für die Beschäftigen des Rehabilitationsunternehmens, einer Tochter des Werner-Forßmann-Krankenhauses, laut Verdi spürbar auszahlt und in der Lohntüte zeigt.

Exakte Zahlen nennen die Parteien zwar nicht, zur genauen Höhe des Abschlusses habe man Stillschweigen vereinbart, heißt es. Gleichwohl ist von einer deutlichen Entgelterhöhung die Rede. „Mindestens zehn Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten“ sagt Verdi-Verhandlungsführer Ivo Garbe, der von einem „sehr starken Ergebnis“ für die Therapeuten von RehaZent spricht. „Damit wird der Lohnabstand zum Mutterunternehmen ,Forßmann’ deutlich verringert und einem großen Nachholbedarf Rechnung getragen“, so Garbe. Erfreulich sei insbesondere, dass die Forderung der Mitarbeiter nach Qualifizierungszulagen in Höhe von monatlich 100 bis 200 Euro durchgesetzt werden konnte. RehaZent ist mit zwölf Therapeuten eines der kleinsten Unternehmen innerhalb der GLG-Gruppe. Die Mitarbeiter hatten eine Angleichung des Verdienstes an die Kollegen im benachbarten Klinikum gefordert. Zwischen den Gehältern klaffte bislang eine Lücke von bis 25 Prozent.

Das Ergebnis ist „der Einstieg zu einem Tarifvertrag für das Geschäftsfeld Rehabilitation“, so RehaZent-Geschäftsführer Günter Janz. „Aus Arbeitgebersicht sind wir an die Grenzen des Möglichen gegangen.“ Um den Abschluss zu refinanzieren, benötige RehaZent „eine nicht unerhebliche Leistungs- und Umsatzsteigerung im laufenden Jahr bei gleichzeitiger gezielter Personalanpassung“.

Am Mittwoch lädt die GLG zum Neujahrsempfang ein. Erwartet werden Aussagen zur wirtschaftlichen Lage.