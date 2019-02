Rettungskräfte beklagen Anfeindungen

Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf Zum zweiten Mal führten die beiden Ortswehren aus Petershagen und Eggersdorf ihre Jahreshauptversammlung gemeinsam durch. Zum ersten Mal oblag der Rückblick als Gemeindebrandmeister Raik Brauner.

Ein Problem ist auch im Doppeldorf so gravierend, dass es Raik Brauner an den Anfang seiner Bilanz übers vergangene Jahr stellte. Angriffe auf Rettungskräfte im Einsatz hätten extrem zugenommen, sagte er. „Nicht nur, dass hemmungslos mit Smartphones die Aktionen gefilmt werden“, sagte Brauner, Absperrungen seien oft kein Hindernis für Neugierige und häufig hagele es gar Beschimpfungen und Beleidigungen. „Da stellt sich die Frage, ob von diesen Leuten die Gesundheit oder das Leben der Einsatzkräfte weniger geschätzt wird als das eigene“, sagte der Gemeindebrandmeister. Das bestätigte der Präsident des Kreisfeuerwehrverbandes Klaus-Peter Püschel. Er berichtete von der Resolution „Gewalt geht gar nicht“ an die Politiker mit der Forderung, dass Einsatzkräfte besser vor Übergriffen geschützt werden müssten.

Im zurückliegenden Jahr hat sich in beiden Ortswehren viel verändert. Ein Generationswechsel in der Leitungsebene hat stattgefunden – auch, weil Ex-Gemeindebrandmeister Marko Rutter nun Bürgermeister des Doppeldorfes ist. Vor allem wurde die Zusammenarbeit beider Wehren intensiviert. „Die Aufgaben werden nicht weniger“, konstatierte Brauner, angesichts des anhaltenden Zuzugs und der zunehmenden Verdichtung in Wohngebieten. Viele Einsätze seien daher in Zukunft nur gemeinsam zu bewältigen. Dem dienen auch die ständige Qualifizierung und Weiterbildung. So hätten wieder etliche an der Sonderausbildung zu Maschinisten teilgenommen, und die Wehr verfüge nun über weitere 31 Kameraden mit Atemschutzausbildung. Gute Grundlage für schwierige Einsätze sei auch eine Übung im Rüdersdorfer Zementwerk gewesen, bei der es um komplizierte Rettungsaufgaben aus großer Höhe gegangen sei.

Zusammenarbeit sei aber auch notwendig angesichts zunehmender Unfallzahlen, die im vergangenen Jahr 21 Prozent der insgesamt 127 Alarmierungen ausmachten. Bei 45 Einsätzen rückten beide Wehren gemeinsam aus. Die Härtesten waren die, bei denen man zu Waldbränden in Nachbarorten und im Kreis gerufen worden war. Im heißen und trockenen Juli lag die Einsatzzahl mit 35 am höchsten.

Beide Ortswehren verfügen derzeit zusammen über 73 Einsatzkräfte. „Das ist aber noch nicht einmal die Sollstärke, die angesichts der Einwohnerzahl zu bestimmten Uhrzeiten an Wochentagen vom Land gefordert wird“, sagte Brauner. Je ein Einsatz in Petershagen und Eggersdorf konnte nicht gefahren werden, „weil zu wenig Leute zur Verfügung standen“.

Gut aufgestellt fühlen sich die Wehren angesichts der Fürsorge der Gemeinde dennoch. So gab es Mittel für Sonderausrüstungen, für die Digitalisierung oder für medizinische Untersuchungen. Marko Rutter, der als 1. Hauptbrandmeister in Uniform gekommen war und dem für seine Leistungen das Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes verliehen wurde, konnte angesichts des bereits beschlossenen Haushaltes über fürs nächste Jahr geplante Investitionen in ein neues Einsatzfahrzeug berichten. „Wir wissen, wie wichtig der Arbeit der Feuerwehr ist. Daran wird nicht gespart.“

Das Verständnis zeigten auch die beiden Jugendfeuerwehren, die jeweils neun neue Mitstreiter gewinnen konnten. Jason und Jean Paul berichteten ausführlich über Aktivitäten und Neuerungen, um dem Alter entsprechend besser agieren zu können. Gemeindejugendwart Bernd Brauner dankte dann auch noch ganz speziell den Kameraden, die sich um die Arbeit mit dem Feuerwehrnachwuchs besonders verdient gemacht hatten.

Besondere Worte fand Laudator Dieter Kandzia für Herbert Grambeck und Eckert Lebek, beide seit 60 Jahren Mitglied der Feuerwehr, und für Eleonore Günzler, die 50 Jahre dabei ist, und dafür mit Medaillen für treue Dienste in der Sonderstufe Gold geehrt wurden.