Ortsvorsteherin tritt nicht mehr an

Thomas Pilz

Tornow (MOZ) Tornow steht vor einem Epochenwechsel – denn Ortsvorsteherin Marlis Pawletta will bei den Kommunalwahlen nicht mehr antreten. Damit geht eine Ära zu Ende. Schon Pawlettas Vater, Rudolf Neumann, lenkte die Geschicke des Dorfes, als es noch nicht zu Fürstenberg gehörte.

Man kann Marlis Pawletta durchaus verstehen. Der erste Blick von der Terrasse ihres Wohnhauses in Ringsleben erklärt ihre Entscheidung nicht mehr antreten zu wollen. Pawletta wohnt in einer regelrechten Idylle direkt am Ufer des Großen Wentowsees. Die grelle Frühjahrssonne spiegelt sich im sanften Wellengang, Vögel zwitschern, ansonsten herrscht eine himmlische Ruhe.

Doch die kleine und energische Ortsvorsteherin gibt unmissverständlich zu verstehen, nicht die häusliche Idylle gab den Ausschlag, zurückzutreten. Vielmehr sei es der Beruf, der zu sehr schlaucht. Das 54-jährige Energiebündel arbeitet als Altenpflegerin, und zwar bei der Christlichen Bürgerhilfe Löwenberg – in Schichten übrigens. Auf die Dauer sei der Beruf mit dem anspruchsvollen Amt einer Ortsvorsteherin einfach nicht vereinbar. Für jeden Bürger müsse man als Ansprechpartner da sein. Wohlgemerkt die Rede sei von einem Dorf, das einem Flickenteppich in der Landschaft gleicht. Neben Tornow und Ringsleben gebe es ja noch Neubau und Neutornow, alles kilometerweit voneinander entfernt. Und dann der Weg zum Fürstenberger Rathaus...

Als Marlis Pawletta 2003 das Amt der Ortsvorsteherin übernahm, drehten sich die Auseinandersetzungen noch um die damalige Gemeindegebietsreform. Inzwischen habe sich gezeigt, „dass wir uns Fürstenberg angeschlossen haben, darüber können wir uns nicht beklagen“, betont Pawletta. Im Grunde bleibe Tornow stets der letzte Zipfel, ob Zehdenick oder Fürstenberg die Entscheidungen treffen. Ihr Fazit laute daher: „Mit Abstrichen war alles schon ganz okay“, erklärt die Tornowerin. Auch wenn es schwer sei, ein Feedback zu erhalten. Die Kommunikation mit der Stadtverwaltung sei durchaus gut. Nachvollziehen könne sie freilich nicht, weshalb man an manchen Tagen gar nicht ins Rathaus gelangt, weil der Eingang dicht ist. Für Schichtarbeiter wie sie sei das problematisch.

Welches erfolgreiche Projekt ist aber nicht zuletzt auf die Fusion mit Fürstenberg zurückzuführen? Da muss die Ortsvorsteherin nicht lange überlegen: Der Ausbau der Straße nach Ringsleben vor etwa zehn Jahren sei ein echter Meilenstein gewesen, erinnert Pawletta. Außerdem sei der Friedhof in Tornow ans Wassernetz angeschlossen worden, auch dies sei dringend nötig gewesen, so die Lokalpolitikerin.

Die gebürtige Tornowerin, die in Neutornow aufwuchs, freut sich unterdessen, dass nun, quasi am Ende ihrer Amtszeit, die Kommune ein weiteres wichtiges Projekt in Angriff nehmen will – sofern die Stadtverordneten dem Etat 2019 zustimmen werden – die Erneuerung der Zufahrtsstraße von der Landesstraße 214 nach Neutornow.

Zumal dieses Vorhaben eine gute Starthilfe für den künftigen Ortsvorsteher, oder die künftige Ortsvorsteherin, sein dürfte.