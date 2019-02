Verbraucherschützer machen mobil

Uwe Werner

Zehdenick Auch in den ländlichen Regionen Brandenburgs soll die Verbraucherberatung verbessert werden. Deshalb schickt die Verbraucherzentrale Brandenburg ab sofort ein „Digimobil“ durchs Land, das monatlich in 18 Städten Station macht – am Dienstag zum Beispiel zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Marktplatz in Zehdenick.

Am Freitag fuhr das Digimobil in Templin vor, was den frisch gebackenen CDU-Beigeordneten des Landkreises Uckermark, Henryk Wichmann, besonders freute. Als er Landtagsabgeordneter war, habe er auch über die Versorgungslücken im ländlichen Raum nachgedacht: „Ich wollte mich nicht damit abfinden, dass die Verbraucherberatung zwischen Perleberg und Schwedt sozusagen ‚ein weißer Fleck‘ ist“, erinnert er sich. Deshalb habe er angeregt, ein Info-Mobil anzuschaffen und regelmäßig über Land zu den Verbrauchern zu schicken.

Oliver Sydow von der Brandenburger Verbraucherzentrale erklärt: Das Fahrzeug werde im Rahmen des Bundesprogramms „Ländliche Entwicklung/Land.Digital“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit 200 000 Euro gefördert und vom Europaministerium des Landes Brandenburg unterstützt. Die Verbraucherzentrale könne dank modernster Technik auch im ländlichen Raum mit ihrem kompletten Beratungsportfolio arbeiten, fügte er hinzu. Im Digimobil sind Video-Chats möglich. Der Verbraucherbus ist klimatisiert und barrierearm eingerichtet.