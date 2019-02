Geld für Soziales statt für Investitionen

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge hat das vergangene Jahr mit einem leichten Plus abgeschlossen. Größere Investitionen stehen für 2019 nicht an. Geschäftsführer Stephan Greiner-Petter möchte die sogenannten weichen Faktoren stärken und sich ums Soziale kümmern.

Die Bilanz für 2018 liegt zwar noch nicht vor. Greiner-Petter schätzt aber, dass ein Gewinn von knapp unter 100 000 Euro eingefahren wurde. Wie im Vorjahr sind 2019 jedoch keine großen Investitionen vorgesehen. Immerhin ist in den Jahren zuvor vieles geschehen. Leer stehende Wohnblöcke waren abgerissen worden. Die Plattenbauten wurden energetisch saniert und erhielten eine ansprechendere Fassadengestaltung. 2017 entstanden 80 neue Wohnungen an der Mariefredstraße und der Ascheberger Straße. Der Rewoge-Chef möchte die frei werdenden Kapazitäten nun nutzen, um auch die sozialen Angebote für die Mieter zu verbessern. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren viel Investiert haben, wollen wir jetzt die weichen Faktoren entwickeln“, so Greiner-Petter.

Das städtische Unternehmen ist mit 1 050 Wohnungen der größte Vermieter in der Prinzenstadt. Die meisten Objekte befinden sich in der Stadion­siedlung, die als sozialer Brennpunkt der Stadt gilt. 98 Prozent der Wohnungen erfüllen die Voraussetzungen, damit das Jobcenter die Kosten der Unterkunft übernimmt. Etwa 400 Mieter beziehen Hartz IV. „Ich bin gerade dabei, mit dem Quartiersmanager Mario Stärck einige Projekte zu entwickeln“, so Greiner-Petter. So schweben ihm Sport- und Betreuungskurse vor. Zudem möchte er Ehrenamtler dafür gewinnen, sich als sogenannte Stadtkümmerer zu engagieren. Diese könnten beispielsweise Rentnern beim Einkaufen helfen oder ihnen Medikamente vorbeibringen. Eine weitere Idee ist die eines Seniorencafés.

Ein zentrales Projekt für das Miteinander in Rheinsberg liegt nach wie vor auf Eis: das Kiezzentrum. Das leer stehende Gebäude der ehemaligen Kita Märchenland soll zu einem sozialen Anlaufpunkt werden, an dem mehrere Träger ihre Angebote – vom Familientreff über die Jugendarbeit bis zur Schuldnerberatung – anbieten. Für das Vorhaben liegen Fördermittel aus dem Topf „Soziale Stadt“ bereit. Nur der Eigenanteil der Stadt fehlt. Vor zwei Jahren war das Projekt gestoppt worden, weil nicht genug Geld im Haushalt vorhanden war. Es sieht nicht danach aus, dass sich daran etwas ändert. In Rheinsberg stehen für 2019 andere Großprojekt wie etwa der Bau der Feuerwache in Flecken Zechlin auf der Agenda. Greiner-Petter ist jedoch nach wie vor von der Wichtigkeit des Kiezzentrums überzeugt. „Wir haben große Nachfrage bei allen sozialen Trägern“, sagt er. Bisher kommen Angebote wie das Jugendbüro oder das Familienzentrum in anderen Objekten der Rewoge unter.

Unabhängig vom Kiezzentrum soll das soziale Angebot in der Stadt ausgebaut werden. „Wohnen ist schließlich mehr als die vier Wände. Man lebt auch.“