Rammstein-Keyboarder „Flake“ besucht Kollwitz-Schule

Interessierte Jugendliche: Julia Hallig (links), Elanur Yilmaz und Daniel Rados informieren sich an einer der 14 Tafeln der Ausstellung, die am Freitag in der Mühlenbecker Gesamtschule eröffnet wurde. © Foto: Jürgen Liebezeit

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Beeindruckt vom Engagement der Schüler-Initiative-Gruppe an der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Gesamtschule zeigten sich nicht nur Lokalpolitiker und Eltern, sondern auch Rammstein-Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz. Der Pate der Schule ohne Rassismus und mit Courage, der in Summt lebt, war am Freitag Gast bei der Eröffnung der Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“. Die Mitglieder der Initiativ-Gruppe haben die Ausstellung in Eigenregie nach Mühlenbeck geholt. Im Vorfeld wurden sie von einer Referentin der Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA Brandenburg) geschult, um allen Klassen der Schule kompetent die Inhalte der 14 Tafeln vorstellen zu können. „Da zeigen Schülerinnen und Schüler mehr Engagement, als in der Schule verlangt wird. Find ick gut“, sagte „Flake“.

Die Ausstellung „Demokratie stärken − Rechtsextremismus bekämpfen“ der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt die Gefahren auf, die vom Rechtsextremismus als Bedrohung für Demokratie und Menschenwürde ausgehen. Sie stellt die Grundlage für rechtsextremes Verhalten und Einstellungen dar und zeigt, welche Formen rechtsextreme Weltbilder und Argumentationsweisen annehmen können. Neben der Darstellung von rechtsextremen Lebens- und Vorstellungswelten stehen die Grundlagen der Demokratie im Vordergrund. „Damit möchte die Ausstellung zu Zivilcourage gegen eine Normalisierung rechter Einstellungen ermutigen“, heißt es in der Presseankündigung der Stiftung. Von rechtsextremen Vorfällen in Mühlenbeck und Umgebung sind die Jugendlichen der Initiativgruppe nach eigenen Angaben bislang verschont geblieben. „Ich werde wegen meines Namens schon mal komisch angesprochen“, sagte die Zehntklässlerin Elanur Yilmaz. Doch im Gespräch kläre sich dann schnell vieles auf. Ähnlich Erfahrungen hat auch der 17-jährige Daniel Rados aus Kroatien gemacht. Das selbstbewusste Auftreten der Jugendlichen hat auch mit dem Schulkonzept zu tun, ist Schulleiterin Kathrin Haase überzeugt. „Bei uns wird Demokratie gelebt. Unser Schülerinnen und Schüler dürfen an vielen Stellen mitbestimmen, sogar manchmal die Lehrer überstimmen“, sagte sie. In Zeiten von Häme und Hetze im Netz stehe in Mühlenbeck der tolerante und freundliche Umgang miteinander an erster Stelle. Bürgermeister Smaldino-Stattaus (SPD) lobte die „vorbildliche Arbeit an der Schule.“ (zeit)