Asphaltteppich blockiert Gehweg

Steffen Göttmann

Schiffmühle (MOZ) Ein provisorischer Asphaltteppich auf dem Gehweg nahe der Kita „Apfelbäumchen“ in Schiffmühle erzeugt seit Monaten Verstimmungen zwischen der Stadt und dem Landkreis. Was als Schutz für den Gehweg gedacht war, behindert Mütter mit Kinderwagen und Gehbehinderte.

Der Stein des Anstoßes ist ein Haufen Asphalt, der auf einer Fläche von sechs bis sieben Quadratmeter den Gehweg sowie die Zufahrt zu einem privaten Grundstück bedeckt. „Die Ausführung geht gar nicht“, schimpft Ortsvorsteher Dirk Schmückert und zeigt auf den Asphalt, der über einer Folie unregelmäßig aufgehäuft und nur notdürftig geglättet wurde. Auftraggeber sei das Bauordnungsamt des Landkreises. Der aufgeschüttete Asphalt bildet eine Schwelle auf dem Bürgersteig, so dass Mütter mit Kinderwagen auf die Straße ausweichen müssen. „Mit einem Rollator kommt hier keiner drüber“, ärgert sich der Ortsvorsteher.

Die Behörde wollte das bis unter die Dachrinne mit Holzbauteilen und Schrott zugebaute Grund eines Schiffmühlers neben der Kita räumen. Dazu sollten Container für die Arbeiter per Lkw gebracht und auf einem Grundstück aufgestellt werden. Inzwischen seien die Container schon wieder abtransportiert worden, ohne dass das Grundstück geräumt worden sei. „Die Container haben nie einen Arbeiter gesehen“, so der Ortsvorsteher. Vermutlich habe der Schiffmühler drei Bretter verbrannt, was beim Landkreis gleich als guter Wille gewertet worden sei, die Müllhalde selber abzubauen. Geblieben sei nur der Asphalthaufen. Und dieser bedecke den Gehweg nun schon seit einem Vierteljahr.

Um den Bürgersteig vor Lkw zu schützen, sei der Asphalt aufgeschüttet worden, berichtet Schmückert. „Der Asphalt ist unnötig, denn der Gehweg ist neu und für 40-Tonner ausgelegt“, betont er. Immer wieder legte der Ortsvorsteher den Finger in die Wunde. Doch passiert sei nichts. „Wir könnten auch den Landkreis anzeigen, das will aber der Bürgermeister nicht“, ergänzt Schmückert. Er verweist auf die langwierige Korrespondenz, die Jens Schmoldt, Fachbereichsleiter für Ordnung und Sicherheit der Stadt Bad Freienwalde, mit der Kreisverwaltung in Strausberg führt.

Der Landkreis habe die Baufirma beauftragt, bestätigt Jens Schmoldt gegenüber der MOZ. „Wir als Stadt sind der Straßenbaulastträger des Gehwegs und haben für die Verkehrssicherheit zu sorgen“, fügt er hinzu. Die Stadt habe die Bauaufsicht, sei aber vom Landkreis nicht informiert worden. Dass ausgerechnet die Bauaufsicht des Landkreises es mit der Informationspflicht in diesem Fall nicht so genau genommen hat, stößt der Stadtverwaltung bitter auf. Zudem sei der Bitumenteppich unnötig. Denn an der Grundstückszufahrt sei der Gehweg ohnehin abgesenkt, erläutert Schmoldt. Einen Lkw hält der Gehweg locker aus.

Der Asphalt stelle zudem einen Eingriff in den Straßenverkehr dar. „Ein Rollstuhlfahrer kommt nicht drüber“, ist sich Jens Schmoldt sicher. Prekär sei die Situation vor allem deshalb, weil es an dieser Stelle nur einen Gehweg auf einer Straßenseite gebe. Seit Mitte November setzt er sich mit dem Landkreis über dieses Thema auseinander und muss dicke Bretter bohren. Zuletzt habe er mit Carla Bork, Leiterin des Bauordnungsamtes des Landkreises, telefoniert, die jetzt versprochen habe, den Asphaltteppich wegräumen zu lassen. „Ich werde genau kontrollieren, ob der Gehweg darunter Schaden genommen hat“ versichert Jens Schmoldt.

Der Landkreis bestätigt auf MOZ-Anfrage, dass der Asphaltteppich bald entfernt wird. Auf die Frage, warum er den Bitumenteppich überhaupt beauftragt hat, dazu gibt es jedoch keine Antwort.