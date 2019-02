Triathlon-Premiere am Wukensee

MOZ

Biesenthal (MOZ) Im September soll erstmals ein Triathlon am Wukensee in Biesenthal stattfinden. Damit wird es neben der beliebten Veranstaltung am Liepnitzsee einen weiteren Triathlon im Barnim geben. Die Vorbereitungen der Bernauer Lauffreunde dazu haben begonnen, in der Biesenthaler Stadtverordnetenversammlung stößt die Veranstaltung auf großes Wohlwollen.

Auch wenn für die Premiere dieses Triathlons im Herbst noch nicht alle Details geklärt sind, können sich interessierte Sportler bereits jetzt im Internet bei den Bernauer Sportfreunden anmelden, und zwar unter der Adresse www.wukensee-triathlon.de.

Das Triathlon-Team der Bernauer Lauffreunde lädt zum 1. Wukensee-Triathlon am 22. September ein. Gestartet wird in den drei Disziplinen Breiten­sport, Sprint und Olympisch, die Teil­nehmer­plätze sind bei dieser Veranstaltung auf jeweils 100 limitiert.

Geschwommen wird natürlich im Wukensee, die Radfahrstrecke soll durch ganz Biesenthal führen, und gelaufen wird auf den Waldwegen am und um den Wukensee. Für Kinder und Jugendliche ist ein Mini-Wettkampf in Vorbereitung. Die Radstrecke wird für den Verkehr gesperrt. Hierfür wird mit vergleichsweise hohen Kosten gerechnet, die durch die Startgebühren aufgebracht werden sollen.