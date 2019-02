Toleranz als Dorfperspektive

An der Lindenallee: Ortsvorsteher Günter Sternekicker freut sich darüber, wie sich Ortwig in den vergangenen 30 Jahren entwickelt hat. Die Zukunft sieht er im Zuzug junger Familien. Bald kann das Dorf ihnen auch schnelles Internet bieten. © Foto: Ulf Grieger/MOZ

Ortwig (MOZ) Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden die Gemeindevertretungen, ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsbeiräte sowie der Kreistag neu gewählt. Die MOZ hat Mandatsträger um eine Bilanz gebeten. Heute: Günter Sternekicker, Ortsvorsteher von Ortwig.

Günter Sternekicker hat auch mit 70 keine Probleme damit, mal gegen den Strom zu schwimmen. Das hat er erst im vorigen Sommer bewiesen, als er sich den Wunsch erfüllte und durch die Oder bis ans polnische Ufer schwamm. Seit 40 Jahren wohnt der gebürtige Randberliner mit seiner Familie in Ortwig. Seit knapp 30 Jahren, also seit der Wende, ist er in der Kommunalpolitik aktiv, die Hälfte davon als Ortwiger Ortsvorsteher. Er ist vor allem einer, den man als lebenserfahren bezeichnen kann. Bei ihm holen sich viele Rat, nicht nur die Einheimischen, sondern vor allem auch die Zugezogenen und Künstler. Vor allem seit der Wende kamen sie ins Dorf. „Die hatten ihre ganz eigenen Lebensvorstellungen. Wo wir froh über jede grade Wand waren, haben sie sich am alten Fachwerk erfreut. Und fast alle hatten kleine Kinder. Die sind heute erwachsen und studieren in aller Herren Länder“, erzählt Günter Sternekicker. Es sei wichtig, die Lebensvorstellungen anderer zu tolerieren. Die vom langjährigen Arbeitskollegen, den man schon von LPG-Zeiten her kennt, vom Architekten oder vom Uni-Professor, der in Ortwig seine Wochenenden verbringen will.

„Die LPG-Zeiten sind vorbei. Der Wandel in der Bevölkerungsstruktur unseres 270-Einwohner-Dorfes hat voll eingesetzt. In der Ankunft immer wieder neuer Familien liegt unsere Zukunft“, ist er überzeugt.

Als Sternekicker 1990 in den Gemeinderat ging, hatten sich viele vormalige Genossen zurückgezogen. Nicht alle, wie er betont. Es musste doch auch weitergehen. Mit anderen gründete er die Gruppe der „Freien Wähler“ und wurde im Zuge der Großgemeindebildung vor 15 Jahren zum Mitglied des Ortsbeirates gewählt – mit Marlies Kalies und Astrid Gellenthin. Nun arbeitet er eng mit Klaus Büttner zusammen.

Die Großgemeindebildung habe Ortwig Vorteile gebracht, ist Günter Sternekicker überzeugt. Er denkt dabei zum Beispiel an den Grabenbau zur Ortsentwässerung, der sehr stark auch durch die Gemeindeverwaltung unterstützt worden war. Überhaupt sei es eine angenehme Zusammenarbeit. „Ich kann zu jedem Mitarbeiter der Verwaltung kommen und wurde noch niemals abgewiesen.“ Auch der Umstand, dass das, was vorher der Gemeindearbeiter in dem großen Letschiner Ortsteil zu leisten hatte, nun der Letschiner Bauhof erledigt. Sternekicker sieht es gelassen, wenn man dann eben mal warten muss, bis Ortwig mit dem Laubharken dran ist. „Wir haben viele Aufgaben bereits abgegeben wie die Baumpflege und die Grünpflege am Straßenrand.“

Wer gegen den Strom — und der kann auch mal Demografieprognose heißen — vorankommen will, der darf nicht so ungeduldig sein, gibt Sternekicker seine Erfahrungen weiter. Ortwig habe sich kontinuierlich entwickelt. „Ich ziehe den Hut vor jedem, der hier bislang Verantwortung getragen hat und etwas geschafft hat“, sagt er und zählt auch gleich die verschiedenen Etappen auf. Eines allerdings, was immer wieder nach hinten geschoben wurde, sei die Sanierung der Friedhofsmauer. Das Ziegelbauwerk mit den schwarzen Kreuzen sollte schon vor 20 Jahren repariert werden. Immer war etwas anderes wichtiger. Doch nun soll es was werden. Aktuell läuft das zweite Bodenordnungsverfahren, in dessen Verlauf bereits die ersten Straßenabschnitte bei Ortwig Graben und der Busch saniert wurden. Nächstes Jahr steht die Erdverkabelung der Stromversorgung an und möglicherweise in diesem Quartal noch soll die Breitbanderschließung für Ortwig und die Nachbarorte beginnen.

Das allerdings könnten bereits Themen sein, mit denen sich seine Nachfolger im neuen Ortsbeirat zu beschäftigen haben. Mit Verweis auf das Alter und die Verpflichtung, den nun schon 48-jährigen behinderten Sohn zu pflegen, wird Günter Sternekicker nicht erneut für den Ortsbeirat kandidieren. „Ich muss immer wieder sagen, dass mir die Arbeit im Gemeinderat und als Ortsvorsteher stets viel Spaß gemacht hat. Natürlich kann man es nicht jedem recht machen. Aber man sollte jeden respektieren und anhören, ihn ernst nehmen“, bringt er wieder so eine Lebensweisheit an. Eine andere ist, dass man es im Dorf nicht allein schaffen kann. Auch wenn es in Ortwig nicht allzu viele Vereine gibt, finden sich doch immer wieder Gruppen zusammen, die etwas unternehmen und organisieren. Wie die Gruppe der Senioren, die sich, betreut von Brigitte Stange und Evelin Miethke, alle 14 Tage im Dorfklub trifft, den die Gemeinde im einstigen Billardraum ausgebaut hat.