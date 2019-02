MOZ

Seelow (MOZ) Am Montagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in der Bertolt-Brecht-Straße gemeldet. Unbekannte waren am Wochenende gewaltsam in zwei Nebengebäude der dort gelegenen Schule eingedrungen. Dort stahlen die Täter unter anderem einem Rasentraktor und verschwanden unerkannt. Bislang wird der entstandene Sachschaden auf rund 2000 Euro geschätzt.