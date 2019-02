Bloß nicht zu früh freuen

Berlin (MOZ) Das ging ja flott: Erst vor wenigen Tagen hat die SPD ihr Sozialstaatskonzept vorgelegt, nun gehen ihre Werte gleich in drei Umfragen in die Höhe. Es soll Genossen geben, die angesichts solcher Werte schon eine Trendumkehr ausmachen wollen. Sie sollten aber erst einmal durchatmen. Aus drei Gründen.

Erstens: Niemand weiß, was genau wir da eigentlich sehen. Wenn Statistiker in der Sonntagsfrage zwei Prozentpunkte mehr messen, dann kann es einen Anstieg gegeben haben. Genauso gut lässt sich solch eine Entwicklung aber durch Ungenauigkeiten erklären. In diesem Fall liegt die Vermutung zwar nahe, dass sich die Ausschläge aus den programmatischen Impulsen der letzten Zeit erklären lassen. Ob das aber wirklich der Beginn eines Trends ist, dürfte – zweitens – alles andere als ausgemacht sein. Bislang lässt sich an den Umfragen nur ablesen, wie sprunghaft Umfragen eben so sind.

Doch selbst wenn die Umfragen aussagekräftig sind, dann ergibt sich für die SPD prompt ein drittes Problem. Ihr Wachstum geschieht auf Kosten der Linkspartei oder der Grünen. In der Summe bleibt das linke Lager stabil in der Minderheit. Klar ist aber auf jeden Fall: Von dort aus wird sie ihr Sozialstaatskonzept nicht verwirklichen können.