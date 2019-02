Staat lässt Unterhaltspreller vom Haken

Berlin (MOZ) Ein Fehlbetrag von 1,8 Milliarden Euro ist eine Menge Geld. Er fehlt in den Kassen von Bund und Ländern, weil Elternteile – häufig Väter – nicht zahlen, die nach einer Trennung zu Unterhalt für ihre Kinder verpflichtet sind. Seit Mitte 2017 springt der Staat länger ein, wenn Alleinerziehende ohne das ihnen zustehende Geld ihres Ex-Partners über die Runden kommen müssen. Und anders als früher zahlt das Amt nun auch für ältere Kinder.

Beide Änderungen waren überfällig. Denn die vorher gültigen Beschränkungen dienten allein dazu, die Kosten des Unterhaltsvorschusses für den Staat gering zu halten – und das Problem der säumigen Partner damit auf die Alleinerziehenden abzuwälzen.

Nun, da die Kosten beim Staat auflaufen, wird überdeutlich, wie riesig das Problem tatsächlich ist. So weh es im ersten Moment tut: Hier dürfen Bund und Länder jetzt nicht sparen, sondern müssen noch mehr investieren: in eine angemessene Ausstattung der Jugendämter und der Justiz, damit diese überhaupt in der Lage sind, die säumigen Väter und Mütter zur Rückzahlung des Geldes zu zwingen. Denn hier geht es nicht um schmutzige Wäsche aus Trennungen, sondern um die Zukunft der betroffenen Kinder.