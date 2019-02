Barnimer Mikrobrauerei beliebt

Julia Lehmann

Hohenfinow (MOZ) Das Fachmagazin Falstaff hat seine Community gefragt: Unter den beliebtesten Mikrobrauereien in Berlin und Brandenburg ist auch eine aus dem Barnim. Das Barnimer Brauhaus in Hohenfinow von Sören und Nora Billerbeck, Sängerpaar des Rundfunk-Chors, landete beim Online-Voting auf Platz drei. Die vorderen Ränge sicherten sich zwei Brauhäuser aus Berlin. Auf dem vierten Platz findet sich das LaBieratorium aus Cottbus wieder. Falstaff hatte unter seinen 10 000 Mitgliedern Vorschläge für die besten kleinen Brauereien, die also maximal 500 Liter pro Brauvorgang produzieren, machen lassen. In Deutschland gibt es 400 Braustätten und 800 Brauhäuser, Tendenz steigend.