Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Aus personellen Gründen bleibt die Stadtbibliothek Erkner bis einschließlich Freitag geschlossen.

Medien, die eigentlich in diesem Zeitraum zurückgegeben werden müssen, werden in diesem Fall automatisch verlängert. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt.

Die Bibliothek war schon vorige Woche von der Schließung betroffen.