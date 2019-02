Standesbeamtinnen gesucht

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Standesbeamtinnen sind inzwischen Mangelware. Nachdem die einzige Mitarbeiterin aus dem Amt Brieskow-Finkenheerd nach Eisenhüttenstadt wechselt, gibt es Überlegungen, ob und wie Eisenhüttenstadt die Aufgabe im benachbarten Amt übernehmen kann.

Wenn sich bis zum 1. Juli keine Lösung findet, dann wird das Amt Brieskow-Finkenheerd ab dann ohne Standesbeamtin sein. Hochzeiten werden dann unter anderem nicht mehr im Amtsgebiet möglich sein. Denn spätestens zu diesem Zeitpunkt wird die einzige Standesbeamtin nach Eisenhüttenstadt wechseln. Amtsdirektor Danny Busse ärgert sich darüber, dass Personal abgeworben wird. „Uns wird das Wasser abgegraben“. sagt er. Das Problem für das Amt ist: Ersatz lässt sich auf die schnelle nicht finden. Standesbeamtinnen müssen eine Qualifikation für den gehobenen Verwaltungsdienst haben, einen Lehrgang besucht haben und auf eine halbjährliche Erfahrung im Standesamt zurückblicken. Eine Ausschreibung der Stelle, so Danny Busse, wäre nicht erfolgreich. Eigenes Personal zu qualifizieren, ist so schnell nicht möglich.

Dass es schwierig ist, Personal für das Standesamt zu finden, bestätigt auch Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice. Aufgrund einer Umstrukturierung in der Verwaltung war in Eisenhüttenstadt eine Stelle freigeworden, die ausgeschrieben wurde. Darauf gab es nur eine Bewerbung, sagt Martina Harz. Die Fachbereichsleiterin widerspricht aber der Vermutung, es sei Personal abgeworben worden.

Dass es schwierig sei, für diese Aufgabe Personal zu finden, hänge auch damit zusammen, dass die Aufgabe anspruchsvoll ist. Es geht eben nicht nur darum, Trauungen durchzuführen, sondern auch um Beurkundungen. Das Personenstandrecht werde häufig reformiert. In Eisenhüttenstadt, wo sich die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber befindet, müsse immer wieder auch ausländisches Recht berücksichtigt werden.

Das Amt Brieskow-Finkenheerd hat, damit die Aufgabe ausgeführt werden kann, sich dazu entschlossen, die Aufgabe von anderen Verwaltungen wahrnehmen zu lassen. Danny Busse hatte dazu eine Vereinbarung mit dem Amt Schlaubetal ausgehandelt, die allerdings jüngst der Amtsausschuss abgelehnt hat. Vielmehr gab es Stimmen aus dem Ausschuss, dass man solch eine Vereinbarung lieber mit der Stadt Eisenhüttenstadt schließen, beziehungsweise ein Vergleichsangebot aus der Stadt haben wolle.

In Eisenhüttenstadt gibt es dazu durchaus Bereitschaft, betont Martina Harz. „Wir halten eine öffentliche-rechtliche Vereinbarung für vertretbar“, sagt die Fachbereichsleiterin. Viele Geburten von Eltern aus dem Amt Brieskow-Finkenheerd finden im Krankenhaus in Eisenhüttenstadt statt, müssen also in der Stadt sowieso beurkundet werden. Das gilt auch für Sterbefälle von Leuten aus dem Amtsgebiet, die im Krankenhaus oder einem Pflegeheim verstorben sind. „Wir können uns auch vorstellen, dass Standesbeamtinnen zu Trauungen nach Brieskow-Finkenheerd fahren“, erklärt Martina Harz. Oft wird das sowieso nicht vorkommen. Im Schnitt sind es 20 Trauungen, die im Jahr im Amt Brieskow-Finkenheerd vollzogen werden.

Martina Harz verweist darauf, dass es solche Anfragen vön benachbarten Ämtern, Aufgaben durch die Stadtverwaltung zu übernehmen, schon gegeben habe. Bisher kam es aber nicht zu einem vertraglichen Abschluss.