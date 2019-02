Truppleute zerlegen Kleinwagen

Jörg Kühl

Beeskow 25 angehende Feuerwehrleute aus Beeskow und umliegenden Orten absolvieren gerade die Truppmannausbildung 1. Das ist die Grundausbildung der Feuerwehr. Begonnen hat die Ausbildung am 10. November, am 24. März sind die Prüfungen geplant. Von den 25 Aspiranten stammen 13 aus Tauche, 8 aus Beeskow und 4 aus Friedland.

Sechs Wochenenden sind für den ersten Teil der Truppmannausbildung nötig, erläutert der Beeskower Stadtbrandmeister Alexander Vogt. Der jüngste Ausbildungsblock fand Samstag und Sonntag in Beeskow statt. „Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen“ stand auf der Agenda. „Das entspricht den Inhalten gemäß der Feuerwehr-Dienstvorschrift 3“, erläutert Alexander Voigt, Stadtbrandmeister von Beeskow. Am Sonnabend gab es vier Stunden Theorie und vier Stunden Praxis, am Sonntag nochmals zwei Stunden Praxis. Dabei wurde auch ein Kleinwagen fachgerecht zerlegt. Auch der Einsatz von Hebenkissen wurde geprobt. Die Ausbildung am Kraftfahrzeug erfolgt in kleinen Gruppen in mehreren Schüben, um allen Teilnehmern genügend Praxiserfahrung zu ermöglichen. Ausbilder war Henry Roy aus Friedland. Am Sonntag gab es eine dreistündige Unterweisung in „Retten und Selbstretten“. Der nächste Ausbildungsblock findet am 16/17. März in Lindenberg statt. Die Feuerwehren Beeskow, Friedland und Tauche haben sich bei der Truppmannausbildung zusammengeschmissen, um Synergien zu nutzen. An der letzten Truppmannausbildung hatten 24 Feuerwehranwärter teilgenommen. Für die Truppmannausbildung ist das Mindestalter von 16 Jahren vorgeschrieben. Die Teilnahme an der Jugendfeuerwehr sei hilfreich, aber keine Voraussetzung, so Voigt. Nach Teil 1 kommt Teil 2, das ist die Ausbildung an den jeweiligen Standorten.

Die erfolgreich absolvierte Truppmannausbildung ist Voraussetzung, um aktiv an Einsätzen teilnehmen zu dürfen. Nur Ausgebildete haben die Berechtigung, in den Gefahrenbereich vorzudringen. Dieser gilt ab dem Standort des Löschwasser-verteilers.(jök)