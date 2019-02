Führungszeugnis und Trainerkurs

Larissa Benz, Jörg Kühl, Manja Wilde, Joachim Eggers

Beeskow Bei einem Fußball-Jugendtrainer aus Beeskow soll Kinderpornographie auf dem Rechner entdeckt worden sein, in Fürstenwalde führte die Polizei 2018 einen Trainer wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs eines Jungens vom Platz ab. Wie reagieren die Vereine?

„Wir verlangen seit dem Jahr 2009 ein erweitertes Führungszeugnis von unseren Trainern“, sagt Karin Lehmann, die Vorsitzende der BSG Pneumant aus Fürstenwalde. Doch das reicht offenbar nicht. Auch der damals 46-jährige Trainer, der im Mai vorigen Jahres von Polizisten abgeführt wurde, während er seine Jugend-Mannschaft trainierte, hatte dieses Zeugnis vorgelegt. Der Vorwurf gegen ihn lautete dann: „Verdacht auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern“, sagt Staatsanwalt Ingo Kechichian von der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Die Mutter eines zwölfjährigen Jungen hatte den Mann angezeigt, nachdem sie auf dem Handy ihres Sohnes einen Chat der beiden gefunden hatte, dem sie entnommen habe, dass sexuelle Handlungen stattgefunden hätten, schildert der Staatsanwalt. Kechichian rechnet damit, dass die Ermittlungen innerhalb der nächsten sechs bis acht Wochen abgeschlossen sein werden. An deren Ende könnte eine Anklage oder die Einstellung des Verfahrens stehen.

Auch der Ausgang des Beeskower Falls ist völlig offen, die Ermittlungen laufen. Der Verein Preußen Beeskow hat dennoch als Reaktion auf die Vorwürfe gegen den Trainer beschlossen, dass ab sofort alle im Verein tätigen Trainer, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis vorlegen müssen. Außerdem werde jetzt der Besuch eines Seminars des Fußball-Landesverbands für Trainer von Kinder- und Jugendgruppen zur Pflicht, erklärt der Vorsitzende des Vereins Karsten Krüger.

Wie in Beeskow, setzen auch andere Vereine in der Region auf Prävention. Bei Pneumant müssen alle Trainer einen Ehrenkodex unterzeichnen. Darin heißt es beispielsweise: „Das individuelle Empfinden zwischen Nähe und Distanz, Intimsphäre und persönliche Schamgrenze werde ich akzeptieren.“ Zudem würden Abteilungsleiter Trainer belehren, dass diese nicht in Dusche oder Umkleide zu gehen, ohne angeklopft und die Erlaubnis bekommen zu haben.

Bei der SG Grün Weiß Lindenberg hat Jugendwart Christian Schöne einen Kinder- und Jugendführerschein beim Berliner Fußballverband abgeschlossen: „Bei diesem Lehrgang geht es unter anderem auch um den Kinder- und Jugendschutz im Sportverein und wie man sich etwa beim Verdacht sexueller Belästigung verhält“, betont er. Das daraus erworbene Wissen gebe er an die ehrenamtlichen Trainer im Verein weiter. Angesichts des jüngsten Falls in Beeskow wolle er außerdem im Verein thematisieren, ein Führungszeugnis als Voraussetzung für Trainer anzufordern.

Beim Verein Rot-Weiß Friedland kümmert sich der Vereinsvorsitzende Henrik Schlünz um das Thema Kindeswohl. Da er selbst Kinder und Jugendliche im Handball trainiert, habe er ein Seminar des Landessportbunds für die Arbeit mit Nicht-Volljährigen besucht und dieses Wissen an die vier weiteren Trainer weitergereicht. Im Verein sei es seit Jahren üblich, dass jeder Übungsleiter das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis beibringen muss.

Für Schlünz gehört neben dem Schutz vor sexuellen Übergriffen auch der Schutz gegen Mobbing zum Kindeswohl und damit zum Pflichtenheft der Verantwortlichen im Verein. Er selbst habe sich schon gezwungen gesehen, Mitspieler, die andere in ihrer Würde herabgesetzt haben, vom Training zu suspendieren. „In einem Teamsport wie Handball ist Fairness oberstes Gebot!“