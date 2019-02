Haustarif in Krankenhäusern gekündigt

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Wieder zeigten sich Mitarbeiter der Krankenhäuser in Angermünde und Prenzlau kampfbereit. Sie wollen deutlich mehr Geld und eine Angleichung ihrer Gehälter an den öffentlichen Dienst. Nach Angaben von Gewerkschaftsmitgliedern hat die Tarifkommission den 2017 ausgehandelten Haustarifvertrag im Medizinisch Sozialen Zentrum (MSZ), wozu beide Häuser gehören, zum 31. Dezember 2018 gekündigt. Der sah ursprünglich Lohnsteigerungen in Höhe von 2,5 Prozent ab Januar bis Juni 2020 vor. „Das ist uns zu wenig“, erklärt Christiane Kubick, Mitglied der Tarifkommission. „Überall werden höhere Löhne gezahlt, deshalb fühlen wir uns tariflich abgehängt. Das hat Folgen für die Personalbesetzung. Wir haben Schwierigkeiten, Schichten zu besetzen. Sogar Leiharbeit wird eingesetzt. Was wir aber jetzt brauchen, ist eine generelle Aufwertung der Pflege und der Mitarbeiter im MSZ.“

Nach der Kündigung des Haustarifs formulieren die ver.di-Gewerkschaftsmitglieder nun ihre neuen Forderungen für die gesamte Belegschaft. In Vorbereitung auf die anstehenden Tarifverhandlungen mit der Geschäftsführung des Mutterkonzerns GLG (Gesellschaft für Leben und Gesundheit) ist dazu gerade ein Vorschlag unterbreitet worden. Der sieht ein kräftiges Vergütungsplus über 2,5 Prozent vor, und zwar mindestens so hoch wie in dem zum Klinikverbund gehörenden Werner-Forßmann-Krankenhaus Eberswalde. „Wir wollen einen verbindlichen Stufenplan aushandeln mit der Perspektive einer Tarifangleichung an den öffentlichen Dienst“, fasst Christiane Kubick zusammen. „Weiterhin verlangen wir eine Vorteilsregelung für die ver.di-Mitglieder, zum Beispiel eine Einmalzahlung.“

Denn viele Mitarbeiter sind keine Gewerkschaftsmitglieder. Profitieren aber dennoch von allen ausgehandelten Lohnsteigerungen.

Die Stimmung in Angermünde sei gut, auch für Lohnerhöhungen zu kämpfen. In Prenzlau wolle man noch mehr Mitarbeiter mobilisieren. „Wenn wir nichts tun, wird niemand etwas tun“, so Christiane Kubick. „Kein Tarifvertrag fällt vom Himmel.“

Vor zwei Jahren hatten Gewerkschafter des Angermünder Krankenhauses den Neujahrsempfang der GLG im Rathaus genutzt, um auf ihre Gehaltslage öffentlich hinzuweisen. Das machte Schlagzeilen. Später folgte ein Warnstreik, bei der sogar die Geschäftsführung erschien. Am 27. Februar findet der Empfang nun im Prenzlauer Kreiskrankenhaus statt.