Rotarier suchen Vorschläge für Leopoldmedaille

MOZ

Frankfurt (Oder) Der Rotary Club Frankfurt vergibt wieder die Leopoldmedaille. Damit wird eine Persönlichkeit geehrt, die sich in der Stadt verdient gemacht hat. Ab sofort können Kandidaten für diese Ehrung vorgeschlagen werden, informiert Rotary-Präsident Christian Seibert.

Mit der Leopoldmedaille soll auf besonderes bürgerschaftliches Engagement aufmerksam gemacht werden. Die Medaille erinnert an den preußischen Offizier Prinz Leopold von Braunschweig, der am 27. April 1785 bei dem Versuch, vom Oderhochwasser eingeschlossene Menschen zu retten, tragisch ums Leben kam. Prinz Leopold hatte eine Schule für arme Soldatenkinder gebaut (heutiges Kleist-Museum) und steht für bürgerschaftliches und humanistisches Engagement in Frankfurt.

Die Auszeichnungsvorschläge sollten bis zum 8. März schriftlich per E-Mail an den Präsidenten des Rotary-Clubs Christian Seibert eingereicht werden. Die feierliche Übergabe der Medaille findet am 29. April 2019 statt. (red)

Kontakt über E-Mail an: leopold@rotary-ffo.de