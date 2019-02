SPD fordert beitragsfreies Essen für Schulen und Kitas

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) 44 Kandidaten schickt die SPD bei der Kreistagswahl am 26. Mai ins Rennen, vier Seiten umfasst das Wahlprogramm der Sozialdemokraten, das am Sonnabend bei der Mitgliederversammlung (RA berichtete) verabschiedet und an dem mehr als ein halbes Jahr lang gearbeitet wurde. „Keine Schleifen, keine Schlenker, wir haben dem Volk aufs Maul geschaut“, sagte Dr. Ulrike Liedtke, Vorstand des SPD-Unterbezirks, am Montag.

Das SPD-Programm umfasst sieben Abschnitte mit vielen Unterpunkten. Priorität wird das Thema Bildung haben. Denn Bildung trage maßgeblich zur Fachkräftesicherung in der ländlichen Region, betonte Dr. Peter Loske. Seine Partei will sich deshalb für Schulsanierungen, mehr Sozialarbeit, Förderung außerschulischer Bildung und Aktivitäten, kurze Schulwege und auch kostenfreies Essen in allen Kitas und Schulen einsetzen. Dass Letzteres eine Mammutaufgabe wird, ist der SPD klar, sagte Loske. Immerhin geht es um rund 9 000 Kinder und Jugendliche – vom Kita-Kind bis zum Abiturienten. „Wir wollen damit ein Signal setzen“, so der Fehrbelliner. Dass die Millionenbeträge dafür nicht auf einmal fließen können, sei allen bewusst. „Aber es reicht ja, wenn wir klein anfangen“, sagte er. Für sämtliche Vorhaben der Partei seien die Mittel irgendwo da. „Man muss sie nur optimal einsetzen“, findet Loske. Die SPD habe sich aber dafür entschieden, in vielen Punkten ihre Maximalforderung zu Papier zu bringen, um dann den Kompromiss mit den anderen Fraktionen finden zu können. „Warum sollten wir den Kompromiss schon ins Programm formulieren?“, fragt Loske. Nicht ausgeschlossen ist, dass so auch eine breite gesellschaftliche Debatte angestoßen wird, so Paul Schulz vom Neuruppiner Ortsverein.

Unter dem Punkt „Sozialer Zusammenhalt“ schlägt die SPD die Einführung eines Dorfkümmerer-Systems vor. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als dass sich Menschen in ihren Orten engagieren, Probleme identifizieren und diese mit lösen und nach Fördermöglichkeiten suchen – alles in Abstimmung mit dem Amt für Soziales. Während es so etwas in den Landkreisen Oberhavel, Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland und Oder-Spree schon seit sieben Jahren gibt, steht Ostprignitz-Ruppin bisher noch ohne solche Kümmerer da. Nach dem Vorbild anderer Landkreise möchte die SPD, dass auch hierzulande eine Jugendberufsagentur eingerichtet wird. Diese soll für Schüler der erste Ansprechpartner beim Übergang von der Schule zum Job sein, auch wenn das Zeugnis nicht das allerbeste war. „Der Schulabschluss darf nicht sofort in Hartz IV führen“, so Liedtke.

Natürlich will sich die SPD auch für den Halbstundentakt beim Prignitz-Express einsetzen, die regionale Wirtschaft fördern und vieles andere mehr. Innerparteilich sei die Kommission so basisdemokratisch wie möglich an das Programm herangegangen, erklärt Loske. Einige Punkte wurden noch aufgenommen, andere kritisiert, einige wurden in der monatelangen Arbeit auch wieder gestrichen. So zum Beispiel die Forderung nach günstigem Wohnraum für Auszubildende und Studenten in der Region. „Wir haben das recherchiert und konnten keinen Bedarf ermitteln. Es gibt Leerstand, der ist aber nicht unbedingt in Neuruppin. Und wir wollen keinen weiteren Leerstand fördern“, so der Fehrbelliner.

„Die SPD ist keine alte Tante“, sagte Liedtke über die Ruppiner Sozialdemokraten, die vor allem jungen Menschen eine Perspektive geben und damit die Region lebenswerter gestalten wollen. Loske hofft natürlich, dass seine Partei bei der Wahl Ende Mai möglichst viele der 46 Sitze im Kreistag gewinnt. Aber: „Auch 25 Prozent wäre eine schöne Stärke.“ Dann müsse man über viele Themen nämlich noch mehr diskutieren.