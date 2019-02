Spendersuche und Ausstellung zu Leukämie

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Konzentriert schiebt sich Luisa Linke eines von drei Wattestäbchen in den Mund. Eine Minute lang streicht die Fürstenwalderin ihre Mundschleimhaut entlang. „Nur so erhält man die Gewebemerkmale der kompletten DNA“, erklärt sie.

Der Andrang bei der Registrierungs-Aktion der DKMS – einer deutschen gemeinnützigen GmbH, die ein Register für Stammzellenspender aufbaut – am Montag in der Korzcak-Schule der Samariteranstalten ist groß. „Das Prozedere kann Leben retten, ohne Aufwand und schmerzfrei“, sagt Schulleiterin Mandy Garnitz.

Leukämie – auch Blutkrebs genannt – wurde im Vorfeld der Informationsveranstaltung von den Lehrerinnen Mary Schmidt-Blachmann und Ute Riese im Biologieunterricht thematisiert. Die Schüler haben daraufhin eine Ausstellung mit Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten konzipiert.

Carolin Tornow und ihre Arbeitsgruppe zeigen zum Beispiel in zwei Gläsern visuelle Blutbilder von gesunden und an Leukämie erkrankten Menschen, bei denen die weißen Blutkörperchen in der Überzahl sind. „Zur besseren Veranschaulichung haben wir die weißen Blutkörperchen bewusst dunkel eingefärbt“, erklärt Carolin Tornow. Auch typische Organvergrößerungen werden gezeigt.