„Grundlagenforschung für unser Fach“

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Priv.-Doz. Dr. med. – so darf sich Uta-Susan Donges jetzt nennen. Die Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik hat sich habilitiert. Die 49-Jährige ist damit – nach Prof. Dr. Hubertus Adam – der zweite Mediziner am Gropius-Krankenhaus.

Vor wenigen Wochen – im Januar – hat Dr. Uta-Susan Donges in Berlin ihre „Antrittsvorlesung“ gehalten. Und die Urkunde erhalten. Damit ist es nun amtlich: Sie darf die akademische Bezeichnung „Privatdozent“ führen, sie darf lehren und könnte auch Promotionen betreuen. Lohn für eine jahrelange, wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Psychiatrie. Aber die 49-jährige Medizinerin, die seit Sommer 2016 die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Eberswalder Martin-Gropius-Krankenhaus leitet, ist auch überzeugt, dass diese Prüfung, dieser Abschluss „einen Nutzen für die Klinik hat“. Sie sei jetzt Dozentin an der Berliner Charité. Und damit sei das „Gropius“ eng an die wissenschaftliche Arbeit, an mögliche neue Forschungsprojekte angebunden.

Im Rahmen der Habilitation habe sie sich mit „autonomen Prozessen der Emotionswahrnehmung“ bei Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung beschäftigt. Es ginge um „unbewusste Gefühle“ und die „frühe Emotionsverarbeitung“, erklärt Dr. Donges. Schon während ihrer Zeit in Münster habe sie sich mit diesem Thema befasst. Und die Studien dann intensiv in Leipzig an der Uniklinik als Leitende Oberärztin fortgeführt. Auch mit ersten Publikationen. Als sie vor knapp drei Jahren nach Eberswalde wechselte, habe sie an der Charité, Campus Mitte, in Professor Dr. Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Unterstützung und einen Betreuer für ihre Habilitation gefunden. Was bei einer externen Arbeit keineswegs selbstverständlich sei.

„Emotionen haben mich als Psychoanalytikerin immer besonders interessiert“, begründet sie die Wahl des Themas, in dem die Ärztin auch ein „Stück Grundlagenforschung“ sieht. Gleichzeitig verweist sie darauf, dass „Borderline“ heute mit zu den häufigsten Krankheits- oder Störungsbildern in der Psychiatrie/Psychotherapie gehört.

Seit 2016 wurde die Klinik am Gropius-Krankenhaus umstrukturiert. Sie besteht nunmehr aus vier Abteilungen: Gerontopsychiatrie (Stationen für ältere Patienten), Allgemein- und Akutpsychiatrie, Abhängigkeitserkrankungen sowie neu aufgebaut die Psychosomatik/Psychotherapie. Hinzu kommen drei Tageskliniken in Eberswalde, Bernau und Bad Freienwalde. So verfügt die Klinik insgesamt über 160 Betten sowie 72 teilstationäre Plätze. Im vorigen Jahr sei eine Krisenstation mit acht bis zehn Plätzen eröffnet worden, um Patienten in Akutsituationen sofort aufnehmen zu können. Die Art der Krise bzw. deren Ursache oder Anlass könne ganz unterschiedlich sein, so Dr. Donges. Höchste berufliche Anspannung könne eine Krise auslösen, ebenso wie große partnerschaftliche Probleme oder der Tod eines nahestehenden Menschen. Gleiches gilt für ein traumatisches Erlebnis.

Das „Gropius“ ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité. „Und wir haben die volle Weiterbildungsermächtigung“, ergänzt die aus der Uckermark stammende Ärztin.

Psychiatrisches Kolloquium am Gropius-Krankenhaus: „Schizophrenie in der Lebensspanne“, Mittwoch, 15.30 bis 17 Uhr