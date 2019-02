FBI stellt 10-Jahres-Programm vor

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (red) Die Frankfurter Bürger-Initiative hat am Freitag in der Walter-Korsing-Straße 23 ein Bürgerbüro eröffnet. Rudolf Haas – Vorsitzender und Landtagskandidat des mit den Freien Wählern kooperierenden Vereins – präsentierte ein „10-Jahres-Zukunfts-Programm über 500 Millionen Euro“.

Seit den Oberbürgermeisterwahlen 2018 mischt die Frankfurter Bürger-Initiative (FBI) in der Lokalpolitik mit. Damals zwar ohne eigenen Kandidaten aber einem zentralen Thema: die Haushaltslage der Stadt. Inzwischen ist aus der Initiative ein Verein geworden, der sich den Freien Wählern angeschlossen hat und sich im Mai und September erstmals den Frankfurter Wählern stellen will. Seit dem vergangenen Freitag betreibt die FBI nunmehr als Anlaufstelle ein Bürgerbüro in der Walter-Korsing-Straße 23 (Gubener Vorstadt). Bei der feierlichen Eröffnung war auch Péter Vida vor Ort, der für BVB/Freie Wähler im Landtag sitzt.

Vor den Vereinsmitgliedern und Gästen stellte Rudolf Haas ein „10-Jahres-Zukunfts-Programm“ vor, das Frankfurt in den nächsten zehn Jahren einen finanziellen Spielraum von einer halben Milliarde Euro eröffnen soll. Das jedenfalls ist das pauschale, in einer Pressemitteilung vom Montag erklärte Ziel der FBI. Zur Einordnung: Der aktuelle Frankfurter Haushalt hat ein Volumen von 261 Millionen Euro. 100 Millionen Euro solle die Stadt demnach in den nächsten zehn Jahren selbst erwirtschaften. Dafür fordert die FBI einen Stellenabbau bei der Stadtverwaltung und von den städtischen Gesellschaften mehr Wirtschaftlichkeit. Weitere 400 Millionen Euro für Frankfurt will die Bürger-Initiative bis 2030 aus EU-Fördertöpfen, beim Bund und beim Land akquirieren und für konkrete, gegenwärtig noch nicht näher benannte Projekte einfordern. In einem „Wahlprogramm zum Mitmachen“ dürften Bürger hier ihre eigene Vorschläge einbringen. Es soll Ende April verabschiedet werden.

Die Finanzsituation der Stadt kritisierte Rudolf Haas als „unverändert desaströs“. Insbesondere die Auflagen des Landes ließen „jegliche Spielräume für den Abbau des Reparaturrückstaus und für neue Investitionen vermissen“. Die neue Verwaltungsspitze stelle sich mit dem am Donnerstag von den Stadtverordneten verabschiedeten Doppelhaushalt – der für 2019 ein Plus von 1 Million Euro ausweist – auf „eine jahrelange Mangelverwaltung“ ein, meint Rudolf Haas und fordert ein „Umsteuern“. Im Anschluss an die Eröffnung nominierte die FBI acht Spitzenkandidaten für die Kommunalwahlen vor: Petra Dahn, Rudolf Haas, Uwe Henning, Anne Christin Knebe, Sabine Rein, Klaus Schumann, Peter Ziegert und Frank Zimmermann. Am 3. März sollen die Kandidatenlisten für die Wahlbezirke verabschiedet werden.(red/thg)