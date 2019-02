„Stars“ siegen bei Streetwork-Cup

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Sieger sind sie alle: Sechs Teams standen am Sonnabend in wechselnden Konstellationen in der Pneumant-Halle auf dem Feld, dort wurde der „Streetwork Fußball Cup 2019“ ausgetragen. Organisiert haben ihn die Fürstenwalder Streetworker um Michi Müller. „Es ist super gelaufen“, lautet sein Fazit.

Die „Stars“ aus Nord hielten am Ende den Hallenpokal und Urkunden in ihren Händen. Getreu dem Prinzip „Jeder gegen jeden“ gewannen die „Stars“ die Spiele gegen vier weitere Mannschaften aus Nord und eine gemischte mit Jugendlichen aus Mitte und Süd. Insgesamt gingen 20 Tore auf das Konto der Mannschaft. Auf dem Treppchen folgten das Team „Elite“ und „Real Madrid“ auf Platz zwei und drei.

Die Anmeldungen blieben zwar hinter den Erwartungen zurück, so Müller. Doch weil der Spaß am Sonnabend so groß und die Stimmung in der Halle so gut war, soll es gegen Ende des Jahres eine Neuauflage geben. Die „Stars“ müssen dann ihren Titel verteidigen.