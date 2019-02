Vereine und Schüler in Leverkusen

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Schüler aus Schwedt haben an einer Schülerbegegnung im Rahmen der Ausstellungseröffnung „Kriegsenden in europäischen Heimaten“ teilgenommen. Die Schau in Leverkusen ist eine Gemeinschaftsarbeit von sieben Partnerstädten.

Vivien Schwarzbach ist eine der drei Schülerinnen, die als Abordnung ihrer Gesamtschule Talsand zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung in der mondänen Villa Römer in Leverkusen dabei sein durfte. Die 18-Jährige hatte gemeinsam mit ihren Mitschülern im Seminarkurs Wissenschaftsvorbereitung/Geschichte der Jahrgangsstufe 13 eine Ausstellung zum 100. Jubiläum des Endes des Ersten Weltkrieges erarbeitet. Jetzt trafen die Schwedter Schüler in Leverkusen mit Jugendlichen aus Bracknell in England, Ratibor in Polen, Villeneuve-d’Ascq in Frankreich sowie aus Leverkusen und Jülich zusammen, die sich ebenfalls mit dem Kriegsende in ihrer Heimat beschäftigt hatten. Sie erzählt: „Es gab Führungen, Gespräche und Diskussionen rund um die Ausstellung. In einer Gesprächsrunde haben wir zunächst festgestellt, dass in jedem Land die Geschichte des Ersten Weltkrieges ein wenig anders erzählt wird. Anschließend haben wir gemeinsam einen Geschichtsbucheintrag verfasst, der das Kriegsende aus der gemeinsamen europäischen Sicht beschreibt. Besonders spannend fanden wir natürlich die Begegnung mit den anderen Jugendlichen. Wir haben neue Freunde gefunden und hoffen, dass es möglich ist, sich wiederzusehen.“

Mehr als vier Jahre haben Geschichtsvereine und Museen aus Leverkusen und Jülich gemeinsam mit Leverkusens Partnerstädten wie Schwedt an dem Thema gearbeitet. Entstanden ist eine einmalige Aufarbeitung und Dokumentation des Krieges in sieben Heimaten. Koordiniert hat das gemeinsame Ausstellungs-, Forschungs- und Publikationsprojekt der Opladener Geschichtsverein. Aus Schwedt haben sich der Heimatverein, der Museumsförderverein und der Verein der Schwedter Dragoner daran beteiligt.

Ausstellung und Dokumentation zeigen auf, wie der Krieg in den sieben Heimaten verlief, wer Verbündeter und Gegner war und wie der Krieg Europa am Ende veränderte. 2014 startete das Projekt mit der Ausstellung „Mobilisierung in den europäischen Heimaten“. Mit der Ausstellung „Kriegsende in den europäischen Heimaten“ 2019 findet das Projekt seinen Abschluss.

Oberbürgermeister Uwe Richrath bedankte sich bei den Beteiligten und 41 Vertretern aus allen Partnerstädten Leverkusens, unter ihnen Kulturamtsleiterin Andrea Schelhas aus Schwedt. „Wenn wir hier in Erinnerung an die Weltkriege zusammenkommen, stehen wir alle auch für den europäischen Zusammenhalt. Auch wenn die meisten von uns in ihrem Leben nie etwas anderes kennengelernt haben: Ein europäisches Gemeinschaftsgefühl ist eine ziemlich moderne Erfindung“ , sagte Richrath.

Am Rande der Ausstellung vereinbarten Leverkusen und Schwedt gemeinsame Aktivitäten im Jubiläumsjahr ihrer 30-jährigen Städtepartnerschaft, unter anderem eine Bürgerreise von mehr als 30 Leverkusenern im September nach Schwedt zur gemeinsamen Feier des Ereignisses.