Dem Kleiststein fehlt die Plakette

Lisa Mahlke

Slubice Der Weg sei „eine Katastrophe gewesen“, berichtet Jutta Metzler über ihren Ausflug auf der Kleist-Route. Sie wollte Wanderfreundinnen die drei polnischen Punkte der Strecke zeigen: die Käthchen-Statue am Plac Wolnosci, die Überreste des Kleistturms und den Findling, der an den preußischen Major und Dichter Ewald Christian von Kleist erinnert. „Wir hätten jetzt im Februar Gummistiefel gebraucht, so schlammig war der Sandweg ohne Befestigung“, berichtet sie. Ihre dreckigen Hosen hätten die Wanderer daraufhin direkt waschen müssen.

Am Gedenkstein fiel ihr auf, dass das erklärende Schild stark zerbeult und eine Plakette, die sich auf dem Stein befunden haben muss, verschwunden ist. „In Frankfurt wurden auch Heinrich-von-Kleist-Plaketten entwendet“, erinnert sie sich. Die neuen Tafeln seien jetzt jedoch diebstahlgesichert. Jutta Metzler fragt sich, ob Słubice nicht von den Frankfurter Erlebnissen dabei profitieren und auch vor Diebstahl gesicherte Tafeln bekommen könnte.

Ein dritter Kritikpunkt, der ihr unterwegs auffiel, war die Beschilderung der Kleist-Route auf polnischer Seite. „Eine Ausschilderung ist für mich nicht vorhanden. Es gibt nur ein Schild hinter der Stadtbrücke“, bemängelt die Frankfurterin. „Wir wollen doch Kleist immer so bewerben.“

Stephan Felsberg, Leiter Stadtmarketing in Frankfurt, sagt auf Nachfrage: „Uns war der Diebstahl bisher nicht bekannt. Ich habe ihn an die Gemeinde Słubice weitergegeben, die für die Behebung des Schadens zuständig ist.“ Für die Infrastruktur der Route auf polnischer Seite ist die Gemeinde verantwortlich, auf deutscher Seite die Abteilung Wirtschaftsförderung der Stadt. Für die Vermarktung der Route auf deutscher und polnischer Seite ist die deutsch-polnische Tourist-Info zuständig, wie Felsberg informiert. Die Kleist-Route nehme im Tourismusmarketing einen wichtigen Stellenwert ein.

„Generell ist uns die Situation bekannt, dass die Stationen Kleist-Turm und Findling etwas abseits und nicht optimal erschlossen liegen“, sagt er. Darauf werde im Heft zur Kleist-Route, das es in der Tourist-Info und online gibt, aber auch hingewiesen: „Der Weg zum Findling ist nur in den Sommermonaten gut befahrbar“, heißt es dort. Auch in der Beratung weise man die Besucher darauf hin, dass Wegeführung und Wegbeschaffenheit ab dem Stadion Słubice schwierig sind, „die Suche nach den Kleistturmresten auf der Kleisthöhe aber etwas Abenteuerliches hat“.

Zum Teil bessern wird sich die Situation durch den Bau des Kleistturms. Der Weg zum Findling jedoch wird außerhalb der Saison erst einmal schwer passierbar bleiben. „Die Kleist-Route ist ein sehr gutes, zeitgemäßes und attraktives touristisches Angebot für Individualtouristen und Gruppen, das unser ‚touristisches Leitprodukt’ Heinrich von Kleist mehrsprachig, informativ und auf beiden Seiten der Oder erfahrbar macht“, so Felsberg. Auf deutscher Seite sei sie gut zu Fuß, auf polnischer eher auf dem Fahrrad zu erkunden.

Die Kleist-Route wurde 2012 von Alexandra Kankeleit, damals städtische Projektmanagerin Tourismus, initiiert und umgesetzt. Inhaltlich eingebunden waren der Stadtarchivar Ralf-Rüdiger Targiel, Martin Schieck, Leiter des Museums Viadrina, Hans-Jürgen Rehfeld, ehemals beim Kleist-Museum, und Stephan Felsberg, damals für das Institut für angewandte Geschichte.