MOZ

Müncheberg (MOZ) Wie die Polizei am Montag erfuhr, sind Unbekannte am Wochenende gewaltsam auf ein Grundstück in der Straße Am Gewerbering gelangt. Dort stahlen die Einbrecher Buntmetallschrott und hinterließen so einen Schaden von geschätzt rund 2500 Euro.