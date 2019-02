MOZ

Golzow (MOZ) Am Wochenende drangen Einbrecher in ein Gewerbeobjekt in der Straße Kleinbahndamm ein. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter anschließend die Büroräume und nahmen von dort eine Kassette mit. Die genaue Schadenshöhe stand zum Zeitpunkt der Anzeige am Montag noch nicht fest.