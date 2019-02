„Wir sehen uns – in den Sternen“

Kerstin Unger

Greiffenberg (MOZ) Ab sofort können Interessenten in der Uckermark wieder in die Sterne schauen. Mit einer kleinen Festveranstaltung ist jetzt das neue Teleskop in Greiffenberg eingeweiht worden. Vorerst können Besucher alle zwei Wochen zur Kuppel emporsteigen.

Für den Vorsitzenden des Greiffenberger Ortsvereins, Torsten Peters, und seine Mitstreiter war die offizielle Inbetriebnahme des neuen Teleskops ein besonderer Moment. Neben Vereinsmitgliedern, Vertretern der Stadt Angermünde und des Ortsbeirates Greiffenberg waren weitere Sponsoren und Unterstützer gekommen. In einer Festrede und mit einem kleinen Film erinnerte Torsten Peters an die Zeit, nachdem der Ortsverein die Sternwarte als Mieter übernommen hatte. „Wir bereuen das bis heute nicht“, meinte er. Ebenso wie die Anschaffung des neuen Teleskops. „Und das alles in ehrenamtlicher Tätigkeit. Es gab nur wenige Dinge, bei denen Firmen eingreifen mussten. Dieser Einsatz ist fast unbezahlbar“, erklärte er.

Vor zwei Jahren wurde der erste Schritt getan, um ein neues Teleskop installieren zu können. Das alte war 55 Jahre alt und nicht mehr funktionstüchtig. Ein Scheck der Bürgerstiftung der Uckermark und Eigenleistungen in Höhe von 1400 Euro durch den Ortsverein machten die Investition von 6000 Euro möglich. Auf der Suche nach Tipps, was für Materialien und Zubehör gebraucht werden, wurde man in Bernau fündig. „Die Jungs vom dortigen Verein waren oft und gern hier, weil sie nicht so ein schönes Objekt haben“, meinte Torsten Peters.

Trotz mancher Rückschläge habe man sich nie unterkriegen lassen. So musste aus gesundheitlichen Gründen ein neuer Schlosser gefunden werden, der den Fuß anfertigte. Die Firma Weigt aus Prenzlau sprang ein. Dann ließen sich im vorigen Jahr nach kurzem, aber heftigem Frost sämtliche Lager in der Kuppel nicht mehr drehen. „Vereinsmitglieder haben sie fast im Alleingang ausgebaut, neue bestellt und eingebaut. Jetzt dreht sich wieder alles wie neu“, freute sich der Vorsitzende.

Die Greiffenberger wollen aber den Besuchern künftig nicht nur Sterne zeigen, sondern auch Wissen vermitteln. „Die Menschen sehnen sich immer noch nach der Sternen“, so Torsten Peters. Und vom 22 Meter hohen Turm habe man auch einen wunderbaren Blick.

Im 14-tägigen Rhythmus können Besucher bis zur Sommerzeit freitagabends durch das Teles­kop schauen. Dabei werden sie von den Vereinsmitgliedern Andreas Hungeling und Willi Drews unterstützt. Im Kinoraum erfahren vor allem Kinder und Jugendliche künftig mehr über die Welt der Sterne und Galaxien. Siegfried Dolch, der früher als Lehrer Astronomie lehrte – ein Fach, das es heute leider nicht mehr gibt – unterrichtet Jugendliche ab der siebenten Klasse fakultativ. Vereinsmitglied Roman Schüßler übernimmt diese kindgerechte Unterweisung für Grundschüler.

Für die Unterstützer gab es vom Verein eine Erinnerungstasse. Ortsvorsteher Hans-Georg überreichte dem Verein im Namen des Ortsbeirats ein Gesteck mit Widmung und Mini-Fernrohr. Ohne die vorherigen Investitionen in Haus und Turm noch durch das Amt Angermünde-Land wäre das Vorhaben nicht gelungen, sagte er. Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer dankte allen, die an dem „bereichernden Puzzleteilchen für Angermünde“ beteiligt waren. Auch die Stadt hat aus ihrem Budget Geld dazu gegeben mit der Bedingung, das Teleskop richtig zu nutzen, sagte er.

Thorsten Weßels vom Vorstand der Bürgerstiftung der Sparkasse Uckermark zog symbolisch seinen Hut vor den Greiffenbergern. „Wir freuen uns, Menschen mit einem finanziellen Rahmen ausstatten zu können, die Projekte dauerhaft vorantreiben.“

Nach einem himmlischen Büfett und einem Glas Sekt nutzten die Anwesenden die Chance, durch das Teleskop zu schauen, nach dem Motto des Greiffenberger Ortsvereins: „Wir sehen uns – in den Sternen“.

Nächster Termin: 1. März ab 19.30 Uhr, Anmeldungen zur Vermeidung von Staus: Tel. 033334 70244