Millionenschwere Neubau-Pläne

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Mit schwerer Technik werden an der Frankfurter Allee die Fundamente der früher dort stehenden Kaufhalle zertrümmert. Die Erdarbeiten schaffen Platz für den Neubau eines Sanitätshauses. Der Unternehmer Lars Koeppe investiert gut drei Millionen Euro.

Das Baugrundstück liegt genau zwischen der Ruine des Sportzentrums „Specht“ und dem Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt. Und damit nahezu im Herzen des Brandenburgischen Viertels, das nicht gerade häufig mit unternehmerischen Erfolgsgeschichten glänzt. Doch Lars Koeppe gehört zu denen, die an die Zukunft des Wohngebietes glauben. „Wir sind mit den Bewohnern hier groß geworden“, sagt der Unternehmer, der bislang Sanitätshäuser an der Frankfurter Allee 51, an der Rudolf-Breitscheidt-Straße 2 sowie in Bad Freienwalde führt, in denen zusammen 50 Mitarbeiter beschäftigt sind. Zudem gehören die Wald-Apotheke im Einkaufszentrum Heidewald und die Westend-Apotheke mit insgesamt 20 Beschäftigten zum Unternehmen, das 1999 durch Doris Jerichow, der Mutter von Lars Koeppe, gegründet worden war.

Als die Erweiterungspläne immer konkreter geworden seien, habe nie außer Frage gestanden, dass der Standort im Brandenburgischen Viertel erhalten bleiben solle, betont Lars Koeppe. Der 45-Jährige hätte sich auch vorstellen können, seine inzwischen auf fünf Adressen im Wohngebiet verteilten Lagerräume und Werkstatt im Heidewald zu konzentrieren. „Aber die Verhandlungen mit den Eigentümern des Einkaufszentrums waren mehr als mühsam und haben nicht zum Ziel geführt“, bedauert der Sanitätshaus- und Apothekenbetreiber, der sich schließlich zu einem Neubau entschloss. Die Investition stemmt Lars Koeppe nicht allein. Mit den Berliner Unternehmern Frank Reinhard und Matthias Kühne hat er eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet, die als Bauherr für das zweistöckige Gebäude fungiert, das über ungefähr 2000 Quadratmeter Nutzfläche verfügen und neben dem Sanitätshaus, das sich dort einmietet, auch zwei Arztpraxen Platz bieten soll.

„Mit der Suche nach interessierten Medizinern beginnen wir, sobald wir die endgültige Baugenehmigung in den Händen halten“, kündigt Lars Koeppe an. Dann werde an der Baustelle auch ein Schild aufgestellt, das den Neubau vorstelle. Eine Teilbaugenehmigung berechtige bereits zu den Erdarbeiten. Für den eigentlichen Neubau kalkuliert der Unternehmer mit einem Realisierungszeitraum von 14 Monaten. „Ende 2020 wollen wir alle noch fünf Standorte unseres Sanitätshauses im Brandenburgischen Viertel unter einem Dach untergebracht haben“, betont er. Dies werde die firmeninterne Logistik enorm erleichtern. Den Bauantrag hatte Lars Koeppe im Oktober/November auf den Weg gebracht.

„Wir freuen uns über diesen Impuls für das Brandenburgische Viertel“, sagt Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner im Namen der Rathausspitze. Die private Investition entspreche der städtischen Strategie, das wichtige Wohngebiet zu stärken. Sie bitte den Hauptausschuss, der am Donnerstag berate, darum, einem Grundstückskaufvertrag zuzustimmen, damit der Investor seine Außenflächen besser organisieren könne. „Deutlich wird jedoch auch, dass der private Eigentümer des Heidewaldes mit seiner Deinvestitionsstrategie und der Vernachlässigung des Standortes an seine Grenzen stößt“, urteilt Anne Fellner, die hofft, dass der drohende Verlust weiterer Mieter ein Weckruf sei, der die Eigentümer zu einem Umdenken animiere.

Lars Koeppe gibt im Heidewald Lagerräume auf, hat aber vor, die Apotheke dort zu belassen.