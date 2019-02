Kleistturm soll höher werden

Nancy Waldmann

Slubice Der Kleistturm in den sogenannten Judenbergen unweit des großen Basars entwickelt sich zu einer ewigen Baustelle. Seit mehr als zehn Jahren ist sein Bau in Planung, zunächst als Zwillingsprojekt zum Bolfrashaus.

In der zweiten Etappe des gemeinsamen Projekts sollte der Aussichtsturm dann unweit des Vorgängerturms als Pendant zur Stadtbrückenbeleuchtung errichtet werden. Gebaut ist bis heute nichts. Die Trümmer des 1945 gesprengten Turms liegen unberührt im Wald hinter dem Stadion. Sie sollen im Zuge des Neubaus gesichert und erforscht werden, sagt der Lokalhistoriker Roland Semik.

Der Entwurf für den Neubau sieht eine elegante, sich drehende Konstruktion vor, die 30 Meter in den Himmel ragt. In der Umgebung soll ein Spielplatz, ein Trimmdich-Pfad sowie ein Zufahrtsweg entstehen. 1,1 Millionen Euro stehen bereit, 85 Prozent aus EU-Mitteln, der Stadtrat bewilligte 165 374,38 Euro eigene Mittel. Das jedoch ist zu wenig. Drei Ausschreibungen zur Umsetzung des Bauprojekts scheiterten. Keiner der Kostenvoranschläge konnte mit der vorgesehenen Summe haushalten. Der günstigste sah rund 2,5 Millionen Euro vor. Angesichts der boomenden Baubranche drohen die Kosten weiter zu steigen. Es ist nicht das einzige kommunale Bauprojekt in Słubice mit Verzögerung. Die Sporthalle der Grundschule Nr. 2 harrt seit vergangenem Jahr der Fertigstellung.

Der seit drei Monaten amtierende Bürgermeister Mariusz Olejniczak will den Kleistturm mit mehr Realismus retten. „Wir müssen die Kosten senken“, sagte er im MOZ-Gespräch. „Die Form, die sich um die eigene Achse windet, das macht die Sache so teuer.“ Olejniczak stellt sich einen veränderten schlichteren Entwurf vor. „Ein billigeres Projekt heißt nicht, dass es schlechter ist“, sagte er. Für die vereinfachte Form will Olejniczak Höhe ergänzen. Wenn es nach Olejniczak geht, soll er bis zu 40 Meter hoch werden. „Meiner Meinung nach sollte er die höchsten Baumkronen deutlich überragen.“ Außerdem soll ein Fahrstuhl eingebaut werden.

Olejniczak war Anfang Februar in Potsdam, um eine Fristverlängerung für den Bau bis 2021 zu erbeten. Denn die Landesregierung verwaltet die Interreg-Mittel, die aktuelle Förderperiode endet 2020. Olejniczak bekam mündlich ein positives Signal. Eventuell könne die Landesregierung auch etwas zusätzliches Geld zuschießen, sagte Olejniczak Anfang Februar.

„Wir warten noch auf die schriftliche Zusage aus Potsdam“, sagt Słubices Pressesprecherin Beata Bielecka.

Am historischen Vorbild ist das jetzige Projekt nicht angelehnt. Der 1892 eröffnete Kleistturm aus Ziegelstein war nur 20 Meter hoch. Architektonisch ähnelte er eher einer Trutzburg. Er beherbergte eine Gaststätte und war beliebtes Ausflugsziel in Frankfurt. Ausblick bot er auf das einstige Schlachtfeld von Kunersdorf, heute Kunowice, wo der preußische Militär und Dichter Ewald Christian von Kleist, nach dem der Turm benannt ist, in der Schlacht 1759 starb. Das Bauprojekt hat in Słubice nicht nur Befürworter. Eine Gruppe Bürger protestierte, unter anderem, weil der Name negative Assoziationen mit einem gleichnamigen Wehrmachtsoffizier und Kriegsverbrecher wecke.