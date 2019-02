Zukunft der Mobilität

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Zu viele Apps belasten ja bekanntlich den Handyspeicher. Mit der neuen Anwendung „Jelbi“ sollen Fahrgäste künftig nicht nur BVG-Tickets, sondern in Berlin auch Fahrräder oder Autos mieten können.

Auf dem Betriebsbahnhof in der Müllerstraße sind nicht nur die dicken Doppeldecker zu sehen. Leihräder aller Couleur stehen neben einem Taxi und dem schwarzen Van namens „Berlkönig“ sowie anderen Mietwagen aufgereiht. BVG-Chefin Sigrid Evelyn Nikutta setzt sich für die Fotografen auf ein rotes Leih-Moped. Sie ist guter Laune. Die Tarifverhandlungen und drohende Streiks sind an diesem Montag mal nicht Thema. Es geht um „Jelbi“. Die Wortschöpfung, die sich auf das typische Gelb der BVG bezieht und bei dem das „j“ nach Berliner Mundart das „g“ ersetzt, ist der Name der neuen Buchungsplattform. Mit der App sollen Fahrgäste künftig verschiedene Verkehrsmittel checken, mieten und bezahlen können.

Dem neuen „Bündnis für die Mobilität von morgen“ haben sich neben dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und der Deutschen Bahn bisher rund 15 Anbieter von Fahrrad-, Auto- und Roller-Sharing angeschlossen, um ihre Dienste künftig zu bündeln. Auch Taxibetreiber sind beim von der BVG initiierten Projekt dabei.

Zu den Partnern zählen unter anderem das Elektro-Roller Start-up Emmy oder der Leihrad-Anbieter Nextbike. Auch die Sammelfahrdienste Berlkönig und Clevershuttle sollen von der App bestellt werden können. Viele sind noch sehr junge Unternehmen. „Lime“ hat sich beispielsweise 2017 gegründet und ist schon weltweit in über 130 Städten aktiv. Den eigenen Angaben zufolge ist es der erste und einzige Anbieter, der über eine multimodale Flotte aus klassischen Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern verfügt. Die Fahrzeuge würden vor allem zur Überbrückung der ersten und letzten Kilometer vom Bahnhof nach Hause und umgekehrt genutzt, heißt es.

Die großen Konzerne wie Daimler oder BMW, die inzwischen auch ihre eigenen Car-Sharing-Autos vermieten, sind allerdings noch nicht mit im Boot. „Wir hoffen, dass die Jelbi-App so an Dynamik gewinnt, dass auch die Konzerne bald mitmachen“, sagte ein Sprecher des Start-up Trafis, das die Plattform bis zum Sommer entwickeln will. „Mit der App wollen wir den Umstieg hin zum gemeinschaftlichen Verkehr schaffen, weg von Diesel und Benzin auf Elektro.“ Die bisherige BVG-Anwendung mit Fahrplanauskunft können Fahrgäste zunächst aber wie gewohnt nutzen.

Zusätzlich zu der digitalen Plattform sollen Mobilitäts-Treffpunkte für die verschiedenen Angebote – sogenannte Hubs – gebaut werden. Dafür will das kommunale Wohnungsunternehmen Gewobag Flächen zur Verfügung stellen. „Wir beschäftigen uns schon seit 2015 mit dem Thema Mobilität“, sagte Snezana Michaelis, Vorstandsmitglied des städtischen Wohnungsunternehmens. „Die Stadt wächst. Wir müssen Neubauten errichten, für Leute, die meist auch ihr eigenes Auto mitbringen. Wir wollen ihnen Angebote machen, die sie vom Individualverkehr wegbringen.“

Ein erster, ganz analoger Sammelpunkt für die verschiedenen Verkehrstypen wird derzeit an der Gitschiner Straße in Kreuzberg gebaut. Dort soll neben Parkplätzen, auch eine Elektro-Zapfsäule sowie ein Kiosk mit Toiletten entstehen. Für weitere Sammelpunkte stecke man in Verhandlungen mit allen zwölf Bezirken. Das Angebot soll im Sommer 2019 starten. Die Kosten teilen sich die Partner. Allerdings bleibt das Angebot mehr auf die Innenstadt beschränkt. Wenn es angenommen wird, werde man auch darüber diskutieren, wie man Pendler aus Brandenburg an die nächste Station im Berliner Bereich anschließen könne, kündigte BVG-Chefin Nikutta an.