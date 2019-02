Rockoper vor Bauhaus-Kulisse

Inga Dreyer

Berlin Vom Gewölbekeller des alten bis zum Rohbau des neuen Rathauses – das Bernauer Festival Siebenklang bespielt traditionell sieben verschiedene Orte. Was das mit dem Bauhaus zu tun hat und warum in diesem Jahr acht Konzerte auf dem Programm stehen – darüber sprach Inga Dreyer mit Cornelia Timm und Frank Göritz vom Verein Kulturreich Barnim.

Das Siebenklang-Festival steht dieses Jahr unter dem Motto „Aufbrüche“. Was steckt dahinter?

Frank Göritz: Der grundsätzliche Ansatz war für uns das Thema „100 Jahre Bauhaus“. Bernau ist seit 2017 Weltkulturerbe-Stadt. Das wollten wir natürlich aufgreifen. Das Bauhaus Denkmal Bernau ist ein Musterbeispiel für modernes Bauen, für Aufbrüche und für das Hereinlassen von Licht durch große Fensterfronten. Da haben wir uns von der Architektur inspirieren lassen und das Thema dann musikalisch weiterentwickelt.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, am Bauhaus-Denkmal Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes die Rockoper „The Wall“ aufführen zu lassen – nach dem 1979 erschienenen Album von Pink Floyd?

Frank Göritz: Es sollte moderne Musik sein. Es wäre schwierig gewesen, dort einem großen Publikum Musik nahezubringen, die zu Bauhaus-Zeiten eine Rolle gespielt hat. Als wir auf der Suche waren, haben wir dieses Projekt gefunden, das aufgrund des Jubiläums 2019 an verschiedenen Standorten gastieren wird. Wir fanden das hochspannend – gerade, weil die Bundesschule ja auch ein Bildungsstandort ist, wo fortschrittliche Gedanken immer eine Rolle spielten. Das mit Roger Waters „The Wall“ zu verbinden, war ganz passend.

Cornelia Timm: Fasziniert hat uns auch, dass es ein Projekt ist, das einen lokalen Chor mit einbezieht. Dadurch wird es eine ureigene, regionale Siebenklang-Geschichte. Das hatten wir noch nicht in den vergangenen Jahren – und da freuen wir uns drauf.

Zu ihren diesjährigen Spielstätten gehört auch der Rohbau des neuen Rathauses. Was passiert dort?

Frank Göritz: Bernau baut ja an seinem neuen Rathaus direkt am Markt. Das ist ein sehr ehrgeiziges Projekt, in dem nachher ein großer Bürgersaal integriert sein wird, der auch als zukünftige Konzertstätte eine Rolle spielen wird. Der Bürgermeister hat uns angeboten, dass wir in diesem Jahr schon mal im Rohbau zu Gast sein können. Wir werden allerdings nicht in den Bürgersaal gehen, sondern den Foyer-Bereich bespielen. Da das eine temporäre Maßnahme ist und auch ein bisschen was Provisorisches hat, haben wir nach einem Ensemble gesucht, das das musikalisch aufnimmt. Da ist das Quintett GlasBlasSing genau das Richtige. Die machen auf verschiedensten Flaschen Musik – auch auf Einwegmaterialien.

Cornelia Timm: Eigentlich ist es so eine Art Probebühne – und da sind wir wieder bei dem Bauhaus-Gedanken.

Mit Nikolai Tokarev am Piano nehmen Sie im Audimax der Bundesschule am 27. April auch musikalisch Bezug auf das Bauhaus …

Frank Göritz: Das ist für uns sozusagen die Klammer zu den Feierlichkeiten und auch unser Eröffnungskonzert. Felix Meyer und Erik Manouz am 17. April bilden die Preview. Denn wir haben, als wir die sieben Konzerte bereits festgemacht hatten, vom Bürgermeister das einmalige Angebot bekommen, den Gewölbekeller unter dem alten Rathaus zu bespielen. Das wird nur einmal möglich sein, denn der wurde bisher als Lager genutzt und wird nun leer geräumt, um dort eine Gastronomie einzubauen. Insofern haben wir da für wenige Tage die Chance, die leeren Kellerräume kulturell zu nutzen.

Cornelia Timm: Der Gewölbekeller ist nur für ein kleines Publikum zugänglich. Insofern haben wir das noch als achte Veranstaltung mit reingenommen. Der eigentliche Auftakt ist dann am 27. April im Audimax. Dort werden wir die Begegnung von Kandinsky und Mussorgsky erleben. Das finden wir hochspannend, weil Kandinsky ja bekanntermaßen Bauhaus-Meister war und 1928 in Dessau zu Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ ein Bühnenbild und eine Bühnengestaltung entwickelt hat. Von der Bühneninszenierung wurde ein „Video-Remake“ geschaffen. Das ist das, was wir dort erleben können.

Wie schaffen Sie es, sich jedes Jahr auf sieben Konzerte zu einigen?

Frank Göritz: Ich würde das nicht als Schwierigkeit, sondern eher als große Chance sehen, dass man sieben Konzerte machen und verschiedene Orte bespielen kann – und dann natürlich gucken muss, dass man für die Orte passende Musik findet. Das ist spannend und macht richtig viel Spaß.

Im Wasserturm spielt in diesem Jahr das Duo Fjarill. Für den 1. Juni in der Waldkirche haben Sie die belgische Sängerin Sarah Ferri und die in Frankreich lebende Irma eingeladen. Wie sind Sie auf die beiden gekommen?

Frank Göritz: In der Vergangenheit hat sich die Waldkirche als Traditionsort für Lieder herauskristallisiert. Heinz Rudolf Kunze und das Keimzeit Akustik Quintett hatten wir dort schon. Wir waren sehr interessiert an Sarah Ferri, die wir schon seit ein paar Jahren auf dem Schirm haben. Dann haben wir geguckt, was damit gut korrespondieren würde. Irma ist eine wunderbare Sängerin, die in Frankreich lebt und dort mittlerweile eine große Nummer ist. Wir verfolgen sie auch schon seit mehreren Jahren und versuchen, sie nach Deutschland zu holen. Bisher ist sie als Support für große Künstler aufgetreten. Aber jetzt ergab sich die Chance, dass sie als Solistin unterwegs ist. Wir finden die Kombination dieser beiden Sängerinnen sehr schön.

Bernauer Musikfestspiele Siebenklang, 17.4.–1.7., Telefon 03337 425730, www.siebenklang.de