Gemeindearbeiter füllen Schlaglöcher auf

Conradin Walenciak

Bad Freienwalde (MOZ) Der Winter hat seine Spuren hinterlassen und dabei auch mal wieder nicht vor den Straßen in der Region Halt gemacht. Vielerorts ist der Asphalt aufgeplatzt und hat Schlaglöcher hinterlassen, die vielen Autofahrern Probleme bereiten.

Christoph Nass, Leiter des Forst-, Baum- und Kommunaldienstes der Stadt Bad Freienwalde kann aber beruhigen und versichert, dass das Problem den zuständigen Behörden natürlich bekannt sei. „Erste Ausbesserungsmaßnahmen haben auch bereits stattgefunden. Beispielsweise wurden Löcher in der Eberswalder Straße in Bad Freienwalde aufgefüllt.“ Aktuell seien die Mitarbeiter draußen unterwegs, um Schlaglöcher zu melden. „Wir prüfen dann, wie mit diesen verfahren wird“, so Nass.

Einen Überblick über die komplette Straßensituation habe er allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. „Wenn das Wetter aber besser wird, werden wir zügig weitere Maßnahmen ergreifen und dann schauen wir, wie es weitergeht.“