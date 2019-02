Tosender Applaus zum Auftakt

Ingo Mikat

Friedersdorf (MOZ) Mit dem mehr als 25 Jahre bestehenden „Blechbläserquartett“ aus Dresden haben der Freundeskreis Friedersdorf und die Kirchengemeinde am Sonntagnachmittag ihre diesjährige Konzertsaison in der Barockkirche eröffnet.

Ihr Friedersdorfer Publikum erfreuten die beiden Trompeter und Posaunisten mit einer musikalischen Reise vom Barock bis zu Gegenwart und über fast alle Kontinente. Nach Mourets festlichen „Rondeau“ folgten Werke von Marcello und als ein erster Höhepunkt Bachs Präludium und Fuge a-moll. Das bekannte Stück erfuhr in der vorgestellten Interpretation eine neue farblich fast aquarellhafte, rhythmisch betonte moderne Klangschönheit, die das Publikum begeisterte. Das „Canzona Quarta“ von Gabrieli und „The long day closes“ von Sulivan entführten die Zuhörer in die Welt der Renaissance und Romantik. Nach einem Ausflug in das Wien vor 200 Jahren mit Streaboggs „Jeune Viennoise“ folgte Musik aus Budapest mit „Fantasie über einen Csardas“ sowie ein Rag-Time „Teddy Trombone“ aus den USA .

Einen eigenen kleinen Programmblock widmeten die Musiker temperament- und humorvoll dargebotenen bekannten Blasmusikstücken aus Mittel-und Südamerika. Da wippten zahlreiche Konzertbesucher begeistert mit den Fußspitzen mit. Besonders mitreißend interpretierten die Dresdner zudem eine Reihe bekannter Spirituals. Nach einem gefühlvollen „Maria“ von Bernstein wäre das Programm eigentlich mit einem Dixieland-Special – einer Referenz an ihre Heimatstadt Dresden – beendet gewesen. Doch das Publikum forderte mit anhaltendem Applaus noch mehrere, gern von den Künstlern gegebene, Zugaben. Als sie dabei humorvoll demonstrierten, wie ein amerikanischer Rag-Time, aus der Feder eines chinesischen Komponisten klingen würde, zeigten sie erneut ihr herausragendes Können.

Das nächste Konzert in der Friedersdorfer Barockkirche findet am 9. Juni um 16.30 Uhr statt. Die „Band mit der Harfe“ wird melodische Eigenkompositionen mit Einflüssen aus Pop, Reggae und Jazz spielen.