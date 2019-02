Modern und mit schickem Flair

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am Montagmorgen wurde die neue Geschäftsstelle der Sparkasse eröffnet. Ohne Schließzeiten absolvierte das Team den Umzug vom bisherigen Sitz in das sanierte ehemalige Kaufhaus. Gäste und Kunden lobten das neue Domizil.

Bilderstrecke Neueröffnung der Sparkasse in Seelow Bilderstrecke öffnen

Angela Berg war gar nicht gezielt wegen der Eröffnung gekommen. „Ich bin schon seit mehr als 40 Jahren Sparkassen-Kundin“, sagte die Hackenowerin. „Immer, wenn ich in Seelow zu tun habe, erledige ich auch meine Gänge bei der Sparkasse.“ Sie fühle sich immer gut betreut, sei überrascht über die schönen neuen Räume. Uwe Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Märkisch-Oderland, ließ es sich nicht nehmen, persönlich viele Blumensträuße zu überreichen, sowohl an geladene Gäste als auch an Kunden wie Angela Berg.

Schumacher erinnerte an die fast zehn Jahre alte Idee, in Seelow neue Räume für das kommunale Kreditinstitut zu schaffen. „Weil die Geschäftsstelle als Hauptsitz von MOL zu klein und für die Geschäftsstelle zu groß ist“, erklärte er. Als es vor zehn Jahren schon mal die Absicht gab, Seelow und Seelow-Land als Verwaltungssitz zu vereinen, wurden Gespräche für ein neues geeignetes Domizil geführt. „Die Frage stand immer, wo wir einen adäquaten Standort in Seelow finden“, erinnerte Schumacher. Zentral, fußläufig gut erreichbar und mit Parkmöglichkeiten in der Nähe sollte er sein. Die ersten Verhandlungen führte Schumachers Vorgänger Dietrich Harms, bestätigte Bürgermeister Jörg Schröder. Auch ein Neubau war im Gespräch. Da die Fusion mit Seelow-Land scheiterte, lag das Vorhaben lange auf Eis.

Mit der Sanierung des ehemaligen Kaufhauses ergaben sich dann plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Im Sommer 2018 unterzeichnete die Stadt den Kaufvertrag für das bisherige Sparkassengebäude. Das Kreditinstitut unterschrieb einen langfristigen Mietvertrag mit der Seelower Wohnungsbaugesellschaft. Uwe Schumacher dankte der Stadt, der Sewoba sowie den Abgeordneten und Partnern, die das Vorhaben mitgetragen haben. Dazu zählten die Seelower Stadtverordneten und auch der Verwaltungsrat der Sparkasse, betonte Landrat Gernot Schmidt, der auch Vorsitzender des Verwaltungsrates ist. Er bescheinigte den Seelowern, dass die Entscheidung für die Sanierung des Kaufhauses eine richtige war. „Seelow hat sehr gewonnen und jetzt wieder eine architektonisch ansprechende Mitte“, lobte der Landrat.

Jörg Schröder dankte auch den Landtagsabgeordneten Jutta Lieske (SPD), Bettina Fortunato (Linke) und Kristy Augustin (CDU): Er habe nicht gezählt, wie oft er in Potsdam war, um die Förderzusagen für die Sanierung zu erhalten. Die seien letztlich auch durch die Unterstützung der Landtagsabgeordneten dann gesichert worden.

Die neue Geschäftsstelle ist übersichtlich, hat Kontoauszugsdrucker und Geldautomaten in einem Tag und Nacht zugänglichen Bereich, ansprechende Beratungsräume und besticht durch ein modernes Gestaltungskonzept. Das typische Rot der Sparkasse findet sich auch in dynamischen Wellen auf Fenstern und Türen wieder. Im Obergeschoss befinden sich separate Beratungsräume, die durch den Haupteingang des Hauses erreichbar sind – auch per Fahrstuhl. Eyleen Mühlenhaupt und ihr zwölfköpfiges Team machten keinen Hehl aus der Freude über das neue Domizil. „Niemand vermisst die alten Räume“, versicherte sie.