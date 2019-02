Berufsausbildung 4.0

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auszubildende aus der Metall- und Elektrobranche sollen sich stärker mit der eigenen Region identifizieren. Das wünscht sich das QualifizierungsCentrum der Wirtschaft und hat gemeinsam mit der polnischen Seite ein neues Ausbildungsmodell entwickelt.

„ViVA 4.0“ heißt ein neues grenzüberschreitendes Projekt, an dem das QualifizierungsCentrum der Wirtschaft (QCW) seit nunmehr einem Jahr arbeitet und allmählich nimmt es Form an. „Es ist aber ein noch nicht fertig gebackenes Brot“, so drückt es Projektleiterin Danuta Szczotko aus. Das, was dem Bildungsnetzwerk noch fehlt, sind Unternehmer und Auszubildende, die sich daran beteiligen.

Konzipiert ist das grenzüberschreitende Ausbildungsmodell für Lehrlinge aus der Metall- und Elektrobranche. Deutsche Auszubildende würden dann etwa Kurse an einem Berufsbildungszentrum in Gorzów wahrnehmen können, polnische Lehrlinge wiederum am QCW. Es handelt sich dabei um einwöchige Kurse mit Online- und Präsenzteilen, auch Sprachkurse sowie Auslandspraktika seien möglich. Bei der konkreten Umsetzung nimmt die Projektleiterin auch Vorschläge der Ausbildungsbetriebe entgegen. „Wir setzen zunächst erste Akzente.“

Derzeit würden die einzelnen inhaltlichen Module noch von Ausbildern geprüft und verifiziert. Ab Herbst 2019 sollen dann die ersten Lehrlinge Kurse belegen können. Dabei hätten die jeweiligen Bildungseinrichtungen auf deutscher und polnischer Seite unterschiedliche Schwerpunkte. Im QCW etwa liege der Fokus, erläutert Danuta Szczotko, auf der Automatisierungstechnik, in Polen im Bereich der Mechanik der Bausteine. Durch die Zusammenarbeit mit den polnischen Partnern, zu denen die Stadt Gorzów und das Netzwerk Lubuski Klaster Metalowy gehört, soll laut Danuta Szczotko vor allem ein Ausbildungsmodell aufgebaut werden, dass den Erfordernissen der Industrie 4.0 entspricht – also einer zunehmend automatisierten Branche. Nicht zuletzt habe diese Idee aber auch das Ziel, Fachkräfte an die Region zu binden. „Damit sie nicht auswandern.“

Die 64-jährige Projektleiterin ist selbst gebürtige Polin und weiß, welche Vorteile einem die Zweisprachigkeit auf dem Arbeitsmarkt eröffnen kann. „Dabei geht es nicht darum, plötzlich fließend polnisch zu sprechen“, sagt die ausgebildete Lehrerin und Dolmetscherin. Doch wenn Unternehmer und Auszubildende über die Grenzen hinweg miteinander kommunizieren können, eröffnet einem das in ihren Augen vielfältige Möglichkeiten.

Auch durch die Annäherung beider Ausbildungssysteme könnten beide Seiten profitieren, stellt die 64-Jährige heraus – polnische Betriebe etwa von der Übertragung des dualen Systems. Derzeit sei die Ausbildung dort zum größtenteils schulisch, was zur Folge habe, dass auch die technische Ausstattung schlechter sei. So könnten auch „gleicher Zugang zu Theorie und Technik“ erreicht werden.

Interessierte Schüler, Azubis, Mitarbeiter sowie kleine und mittelständische Unternehmen können sich beim Projektteam der QualifizierungsCentrum Wirtschaft GmbH melden (projekte@qcw.de oder 03364 375678)