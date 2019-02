Der Staat bekommt sein Geld nicht zurück

Mathias Hausding

Berlin (dpa) Wenn Elternteile – in der Praxis meist Väter – keinen Unterhalt für ihren Nachwuchs zahlen, springt oft der Staat ein. Eigentlich soll er sich das Geld zurückholen. Doch immer öfter gelingt das nicht.

Der Staat schafft es weiterhin nur selten, den von ihm gezahlten Unterhaltsvorschuss für Kinder von Alleinerziehenden von den säumigen Elternteilen zurückzuholen. Wie das Bundesfamilienministerium am Montag bestätigte, sank die Rückholquote im vergangenen Jahr von zuvor 19 auf nur noch 13 Prozent. Demnach wurden im Jahr 2018 rund 2,1 Milliarden Euro an Unterhaltsvorschuss ausgezahlt, aber nur etwa 270 Millionen wieder eingetrieben. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte, in den Ländern müsse in diesem Jahr wieder „viel, viel stärker“ darauf geachtet werden.

In Brandenburg flossen im Jahre 2018 laut Jugendministerium von ausgezahlten 89 Millionen Euro lediglich knapp zehn Millionen Euro an den Staat zurück – eine Quote von elf Prozent. In den Vorjahren lag sie bei rund 23 Prozent.

Alleinerziehende Mütter und Väter erhalten die staatliche Finanzhilfe, wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Nach Möglichkeit soll das Geld aber von den säumigen Zahlern wieder zurückgeholt werden.

Als einen Grund für die gesunkene Rückholquote verweist das Ministerium auf eine Gesetzesänderung von 2017. Einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss gab es davor nur für Kinder bis zwölf Jahre und nur maximal 72 Monate. Nun fließt Geld bis zum 18. Geburtstag, und ohne zeitliche Begrenzung. Die Zahl der Kinder, die vom Unterhaltsvorschuss profitieren, hat sich dadurch in Brandenburg von 16 900 auf 33 800 verdoppelt.

In Potsdam zum Beispiel haben sich nach Angaben der Stadtverwaltung die Ausgaben der Stadt für Unterhaltsvorschuss dementsprechend verdoppelt. In der Uckermark wiederum waren im Januar dieses Jahres für drei Wochen die Vorschuss-Amtsstuben für Besucher geschlossen. Der Grund: Die Mitarbeiter brauchten Zeit, um Berge an Anträgen abzuarbeiten.

Zuletzt hätten die Jugendämter überall in Deutschland massiv mit dieser riesigen Steigerung der Fallzahlen zu tun gehabt, sagte Bundesministerin Giffey. Die Quote sei deshalb „nicht so sehr im Fokus gewesen, wie in den anderen Jahren“. Das müsse sich nun wieder ändern, da die Fallzahlen stabiler seien. Im Brandenburger Ministerium geht man davon aus, dass genau das geschehen wird. Die Vorschuss-Stellen könnten sich künftig wieder verstärkt der Rückholung des Geldes widmen, sagte ein Sprecher.

Giffeys Sprecher versicherte, man sei mit Ländern und Kommunen im engen Austausch. Gleichzeitig räumte er ein, dass eine Rückholquote von 100 Prozent nicht erreichbar sei. Manche Eltern seien finanziell tatsächlich nicht in der Lage, ihren Unterhaltspflichten nachzukommen. Auch Giffey betonte, es sei wichtig zu unterscheiden zwischen zahlungsunfähigen Eltern und zahlungsunwilligen Eltern.