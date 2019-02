Michael Dietrich

Tantow (MOZ) Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Tantow ist am Dienstagmorgen ein Mann schwerverletzt worden.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Wohnung brannte komplett aus, die Ursache des Feuers ist noch unklar.