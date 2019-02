Zwölf weitere Verhandlungstage

Ingmar Höfgen

Potsdam/Rathenow In dem Strafprozess wegen der Tötung eines Paares im Januar 2018 in der Rathenower Goethestraße hat die 1. große Strafkammer des Landgerichts Potsdam zwölf weitere Verhandlungstermine festgelegt. Somit wird gegen die wegen Mordes angeklagten Rathenower Bodo K. und Kevin M., die sich zum Tatvorwurf bisher nicht geäußert haben, am 5. März ab 9.00 Uhr im Justizzentrum an der Potsdamer Jägerallee weiterverhandelt.

Im März, April und Mai wird das Gericht an jeweils vier Tagen weitere Zeugen vernehmen und Beweismittel sichten. Der vorerst letzte festgelegte Termin ist der 22. Mai 2019. Ob dann schon ein Urteil gesprochen wird, steht derzeit noch nicht fest - ursprünglich hatte das Gericht 16 weitere Termine festlegen wollen.

Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, die beiden Opfer geschlagen, getreten und ihnen Stichverletzungen zugefügt zu haben. Beide starben laut Staatsanwaltschaft später durch eine Rauchvergiftung, nachdem in der Wohnung ein Feuer ausgebrochen war. K. soll laut Staatsanwaltschaft die Tat begangen haben, weil ihn die getötete Frau einige Tage vorher wegen einer Vergewaltigung angezeigt hatte.