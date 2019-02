Andrea Teichert

Lunow (MOZ) Heiß her ging es bei den Hallenturnieren in Lunow. Zunächst sorgten acht Fußballteams der D-Junioren mit ihren zugehörigen Fans für Stimmung in der Halle. Die Jungen und Mädchen im Alter von elf bis zwölf Jahren begeisterten mit fairen und spannenden Begegnungen. Gespielt wurde in zwei Staffeln. Den Sieg des Turniers ließen sich eine Mannschaft der Gastgeber, die Spielgemeinschaft Oderberg/Lunow, nicht nehmen. Dahinter folgte die SpG Falkenberg/Niederfinow/Liepe vor SV Eintracht Göritz und den polnischen Gästen von Czcibor Cedynia. Platz fünf holte die zweite Vertretung der Gastgeber vor dem Eberswalder Sportclub, dem FSV Fortuna Britz sowie dem FSV City Schwedt.

Am Abend trafen sich die Männer zum Turnier der „Alten Herren“. Neun Mannschaften waren angereist, um im fairen Wettkampf die Besten auf Hallenparkett zu ermitteln. Auch da holte eine Mannschaft der Gastgeber den Pokal vor den Oldies von Einheit Grünow. Im Spiel um Platz drei setzte sich ein Team aus Altranft im Neunmeterschießen gegen Lok Eberswalde durch.