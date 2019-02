Fahrkarten für Leipzig gelöst

Mike Köhler

Frankfurt (MOZ) Bei den Nordostdeutschen Judo-Meisterschaften der Altersklasse U18 in Frankfurt gaben sich zahlreiche Nachwuchskämpfer die Ehre. Darunter auch die beiden Lokalmatadoren Joren Westphal und Nick Köhler. Am Ende reichte es für Joren, wie Nick ein Sportschüler, zur Bronzemedaille.

Die besten fünf Sportler in den jeweiligen Gewichtsklassen der Landesverbände Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ermittelten ihre Sieger. Mittendrin der Wulkower Joren Westphal und der Lebuser Nick Köhler, beide Sportschüler vom PSV Frankfurt. Diese Meisterschaften dienten gleichzeitig als Qualifikationswettkampf für die Deutschen Meisterschaften Anfang März in Leipzig. Für die Teilnahme musste allerdings ein Platz auf dem Siegerpodest erreicht werden .

Als frischgebackene Brandenburg-Landesmeister, Joren Westphal in der 55-Kilogramm-Klasse und Nick Köhler in der 66-kg-Klasse, hatten beide Akteure schon die Ambition, ein Ticket für Leipzig zu ergattern. Der fünfzehnjährige Nick Köhler wollte seine Chance trotz eines Handicaps nutzen. Ausgerechnet beim Abschlusstraining verstauchte sich der Lebuser den Zeh. Mit unbedingtem Siegeswillen gegen die zum größten Teil ältere Konkurrenz schaffte er es ins kleine Finale um Platz drei gegen den Berliner Meister Nikita Mantel. Nach ausgeglichenem Kampfverlauf in der regulären Zeit von vier Minuten musste die Entscheidung im Golden Score fallen. Nach 5:09 Minuten konterte Mantel einen Wurfansatz von Köhler und erhielt dafür eine Wazaari-Wertung. Damit blieb dem enttäuschten Lebuser das erhoffte Meisterschaftsticket verwehrt.

Besser, aber extrem spannend, machte es der ebenfalls fünfzehnjährige Wulkower Westphal. Mit zwei schnellen Ippon-Siegen gegen Tausch (Berlin) und Trainingskamerad Schönicke (Brandenburg) erwartete ihn im Halbfinale der Berliner Vizemeister von Leupoldt. Eine Entscheidung fiel auch hier erst im Golden Score. Eine Unachtsamkeit von Westphal nutzte der Berliner dort zu einer Wazaari-Wertung und sicherte sich somit den Finaleinzug. Nun musste der Wulkower im kleinen Finale gegen Schummel (Brandenburg) antreten. Beide kennen sich aus unzähligen Duellen der Vergangenheit. Die erste Wazaari-Wertung erzielte Schummel. Westphal versuchte alles, aber die Zeit lief ihm davon. Fünf Sekunden vor Kampfende ließ der Kampfrichter ein letztes Mal die Sachen ordnen und verschaffte beiden damit eine kurze Erholungspause. Jetzt hieß es alles oder nichts. Mit einem überfallartigen Angriff erzielte Westphal die Wazaari-Wertung und glich damit zum Unentschieden aus. Nach weiteren neun Sekunden im Golden Score dann der entscheidende Wurf zum Sieg für den Sportschüler. Damit hatte der letztjährige Dritte der Deutschen Meisterschaften in der 46-kg-Klasse das Meisterschaftsticket in letzter Sekunde noch geschafft.

Der Lebuser Dan Matuschowitz konnte indes bei den Norddeutschen Meisterschaften der U21 in Lengede überzeugen. Der für den Niedersächsischen Judoverband startende, stand nach einem Freilos und danach folgendem Sieg gegen Maas (Schleswig-Holstein) im Finale der 66-kg-Klasse. Diesen Kampf verlor er gegen seinen Trainingskameraden Fabio Fischer vom Judo-Team Hannover. Der Vizemeistertitel bedeutet für den noch siebzehnjährigen Matuschowitz die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Frankfurt (Oder).

Auch Tom Moritz, Drittplatzierter der Deutschen Meisterschaft U18 bis 73 kg im vergangenen Jahr, hätte gerne in der „alten Heimat“ sein Können gezeigt. Ein gebrochenes Handgelenk, erlitten beim Ranglistenturnier Anfang Februar in Strausberg, verhinderte jedoch einen Start des Lebusers.