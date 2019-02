Sedlak-Elf gewinnt standesgemäß

Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Mit einem standesgemäßen 4:0-Erfolg gegen die Fußball-Landesklasse-Elf von Blau-Weiß Wriezen vor heimischer Kulisse beendete der Brandenburgliga-Aufsteiger Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf die heiße Phase der Vorbereitung auf die am Wochenende beginnende Rückrunde. Die Elf von Cheftrainer Roman Sedlak ist augenscheinlich auf das sonnabendliche Punktspiel beim Schlusslicht FC Eisenhüttenstadt bestens vorbereitet. Den Oderstädtern steht das Wasser bis zum Hals und dürften dementsprechend alles in die Waagschale werfen, um die Zähler zu behalten.

Gegen die Landesklasse-Fußballer von Übungsleiter Thomas Adamski startete Petershagen-Eggersdorf durchaus schwungvoll. Bereits in der zwölften Minute sorgte Silvan Küter mit dem Treffer zur wunschgemäßen schnellen 1:0-Führung und für ersten Jubel. In der Folgezeit blieben die Platzherren tonangebend, doch es dauerte bis zur 26. Minute, ehe Maurice Ulm auf 2:0 erhöhte. Der Schlussakkord der ersten Halbzeit gehörte ebenfalls den Gastgebern, die durch Anton Feilers Treffer zum 3:0 für eine kleine Vorentscheidung sorgten.

Im zweiten, eher höhepunktarmen, Durchgang erzielte Thomas Guggenberger den 4:0-Endstand (75.). Blau-Weiß-Trainer Roman Sedlak sagte nach dem Spiel: „Ich bin zufrieden. Wir haben den kompletten Tag auch gut genutzt. Vormittags gab es noch eine Trainingseinheit, bei der meine Männer schon richtig gut drauf waren. Anschließend gespielt, gut gespielt und gewonnen, das alles stimmt mich sehr zuversichtlich für den Rückrundenstart. Kurz gesagt, die Mannschaft ist fit, die Stimmung könnte kaum besser sein, es kann endlich wieder losgehen.“ Das 4:0 wollte er alles in allem aber gar nicht überbewerten. „Ergebnisse in der Vorbereitung sind eher zweitrangig.“

Petershagen-Eggersdorfs Liga-Konkurrent Victoria Seelow musste indes ungewollt die Füße still halten, sagte doch der FV Erkner das für Sonnabend geplante Testspiel kurzfristig ab. „Die Absage sorgte bei uns für Unbehagen, aber sie war halt nicht zu ändern. Auch alle Bemühungen, einen anderen Spielpartner zu besorgen, verpufften ohne Ergebnisse. Ergo gehen wir in das am Sonnabend zum Rückrunden-Auftakt anstehende Oberliga-Absteigerduell mit Grün-Weiß Brieselang ohne einen letzten Härtetest“, sagt Seelows Teamleiter Jens Gundlach auf Nachfrage.