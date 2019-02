SPD will Regenbogenflagge vor Kreisverwaltung hissen

Marco Winkler

Oberkrämer/Oranienburg (MOZ) Die SPD-Kreistagsfraktion will die Regenbogenflagge an der Kreisverwaltung sehen. Damit reagiert sie auf Kritik, die der Kreistagsabgeordneten Carsten Schneider (parteilos, SPD-Fraktion) in dieser Zeitung am Kreistagsvorsitzenden Karsten Peter Schröder (SPD) übte.

Schröder stimmte in Oberkrämers Hauptausschuss gegen einen Linken-Antrag, der die bunte Flagge an der Gemeindeverwaltung in Eichstädt gehisst sehen will. Schneider warf ihm vor, der Landesarbeitsgemeinschaft seiner Partei, SPDqueer, in den Rücken gefallen zu sein. Queer steht für alle Lebensformen, die von der heterosexuellen Norm abweichen.

„Die Ablehnung richtete sich nicht gegen das Hissen der Regenbogenflagge an sich, sondern gegen die festgeschriebene Beflaggungszeit von vier Wochen“, erklärt sich Schröder in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der SPDqueer. Weiter: „Der Landkreis steht für Weltoffenheit und Toleranz. Mir ist besonders wichtig, dieses auch offen nach außen zu kommunizieren.“ Die SPD werde deshalb in den nächsten Kreistag (13. März) einen Antrag einbringen, in dem gefordert wird, künftig am 17. Mai (Internationaler Tag gegen Homophobie) vor der Kreisverwaltung die Regenbogenflagge zu hissen.

Der SPDqueer-Landesvorsitzende Marcel Klose zeigte sich überrascht über die an Schröder geäußerte Kritik. „Wir empfehlen, solche Anträge vorher fraktionsübergreifend intensiver zu diskutieren und vorzubereiten, um Missverständnisse zu vermeiden“, sagt er. Die Brandenburger SPD kämpfe „entschieden für eine nachhaltige Gleichstellung und Akzeptanz aller Menschen in Brandenburg kämpft“.

In Oberkrämer entscheidet sich am 28. Februar, ob die bunte Fahne als Zeichen der Toleranz gehisst wird.