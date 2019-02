Autodiebe machen sich an Audi A6 zu schaffen

MOZ

Erkner (MOZ) Autodiebe haben kürzlich in Erkner zweimal zugeschlagen – einmal waren sie erfolgreich, eine weitere Tat wurde vereitelt.

Zunächst riefen Zeugen die Polizei am Montagabend in die Julius-Rütgers-Straße. Dort war ein VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen MOL-KF 273 verschwunden. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 5000 Euro geschätzt, meldete die Polizei am Dienstag.

Am frühen Dienstagmorgen zeigten Zeugen einen versuchten Diebstahl an. Die Täter hatten bereits den Motor eines Audi A6 gestartet und wollten damit von einem Grundstück im Heideläufer Weg flüchten. Doch sie wurden rechtzeitig bemerkt. Die beiden Männer rannten daraufhin in Richtung Karutzhöhe davon.